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Реал Фарма отказался ехать на кубковый матч из-за проблем с логистикой

Кубок Украины
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(1 голосов)

"Нас просто убили логистическими проблемами"

Реал Фарма отказался ехать на кубковый матч из-за проблем с логистикой

fcrealpharmaodessa

Новина українською

Одесский клуб "Реал Фарма" отказался ехать на матч 2-го предварительного раунда Кубка Украины с "Тростянцом". У одесситов возникли логистические проблемы, из-за которых команды не сможет добраться в Сумскую область.

Отметим, что базовая дата этого этапа - 2 августа.

"Главным в проведении жеребьевки был заложен региональный принцип и для нас остается загадкой, как соблюдался региональный принцип и почему в итоге команде "Реал Фарма" выпало ехать за тысячу километров и мы об этом узнали за неделю до игры. Нас просто убили логистическими проблемами и при всем нашем желании принять участие в Кубке Украины, мы не сможем это сделать физически - просто не сможем добраться. Поезд - неидеальный вариант, но и на него нет билетов туда и обратно и перевозчики отказались ехать в этом направлении. Поэтому было принято нелегкое решение не участвовать в этом Кубке Украины.

Мы обращались с письмами и к вице-президенту Протасову О. В. и к организатору жеребьевки Дарагану В., но нам был ответ, что ничего уже сделать нельзя, Хотя мы предложили поменяться с командой из г. Сумы, которая ехала в Киев, чтобы Сумы играли со второй командой из Сум, а мы тогда могли бы поехать вместо них в Киев и тогда, таким образом мы бы приняли участие в Кубке Украины. Но нам сказали что уже была проведена жеребьевка и уже ничего сделать нельзя, а когда мы поинтересовались, как тогда соблюден в жеребьевке территориальный принцип, если нам дали команду за 1000 км - сказали "Да, так получилось, наверное что-то было не доработано, но что-либо менять и изменить уже невозможно".

Когда оказалось, что нам надо ехать в Тростянец - выяснилось, что такой возможности нам добраться из Одессы нет. Эта жеребьевка лишила возможности команду "Реал Фарма" принять участие в Кубке Украины.

Первый Кубок, который решили проводить во время войны - логистически не сложился. Перевозчики отказывались ехать в Тростянец, а ехать по железной дороге сложно, но мы были готовы и на это, но выяснилось о проблемах с билетами, которые за неделю очень сложно решить, невозможно", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) ФК Тростянец
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Источник:
ФК Реал Фарма

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
28.07.2023 в 13:53
нет Павелко а эти не чего не решают только зря бабки получают в своих креслах --надо большую часть слуг футбола уволить --толку нет от них а деньги с экономим
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янковский ян (Запорожье)
28.07.2023 в 13:39
В принципе они правы. Ну а наша федерация как всегда на коне.
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