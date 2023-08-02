Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины

Уже сегодня будут сыграны матчи второго предварительного этапа Кубка Украины. "Реал Фарма" заявил о том, что не будет участвовать в Кубке из-за неразрешимых логистических проблем. Одесский клуб жалуется на несоблюдение Украинской ассоциацией футбола регионального принципа, заложенного во время жеребьевки турнира. Таким образом, "Тростянец" автоматически проходит в следующий раунд.

На этом этапе Кубка Украины будут играть представители Первой и Второй лиг, а также два любительских коллектива. Всего в среду сыграют 15 матчей. С особым интересом ожидалось противостояние между "Ингульцем" и "Металлургом", но главный тренер запорожцев Владимир Микитин сообщил, что в этой игре лидеры не будут участвовать. Для команды из Запорожья в приоритете чемпионат. Среди других пар стоит отметить игру между тернопольской "Нивой" и "Подольем". В стартовом туре Первой лиги обе команды продемонстрировали свою приличную готовность к началу сезона.

Интересно будет последить за игрой в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Ожидается, что у львовян не будут играть все сильнейшие, но даже против резервистов у подопечных Рыпана шансов немного, ведь компенсировать потери лидеров ивано-франковцы пока не смогли.

Дерби Полтавской области также вызывает интерес, ведь оба клуба в стартовом туре Первой лиги уступили с одинаковым счетом 0:5. В очном противостоянии "Полтава" должна побеждать, ведь у подопечных Сысенко состав более звездный, но пока не хватает сыгранности. Любительский коллектив "Николаев" (Львовская обл.) имеет все шансы пройти "Буковину", которая не в лучшем состоянии подошла к старту сезона.

Клубы Первой лиги будут иметь преимущество над участниками Второй лиги, ведь они уже сыграли по одному официальному матчу, поэтому наличие игровой практики может сказаться. Однако это условие будет иметь значение, если составы будут оптимальными.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Второй предварительный этап

02.08.2023

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов) 15:00

"Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 17:00

"Скала 1911" (Стрый) — "Хуст" (Хуст) 16:00

"Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь) 17:00

"Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск) 16:00

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) — "Буковина" (Черновцы) 17:00

"Горняк-Спорт" (Горешние Плавные) — "Полтава" (Полтава) 16:00

"Ингулец" (Петрово) — "Металлург" (Запорожье) 17:00

"Кудровка" (Кудровка) — "Кремень" (Кременчуг) 18:00

"Звягель" (Звягель) — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 15:00

"ЮКСА" (Киев) — "Нива" (Бузовая) 17:00

"Чернигов" (Чернигов) — "Левый Берег" (Киев) 12:00

03.08.2023

"Локомотив" (Киев) — "Диназ" (Вышгород) 16:00