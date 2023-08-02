  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Одна игра отменена

Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня будут сыграны матчи второго предварительного этапа Кубка Украины. "Реал Фарма" заявил о том, что не будет участвовать в Кубке из-за неразрешимых логистических проблем. Одесский клуб жалуется на несоблюдение Украинской ассоциацией футбола регионального принципа, заложенного во время жеребьевки турнира. Таким образом, "Тростянец" автоматически проходит в следующий раунд.

На этом этапе Кубка Украины будут играть представители Первой и Второй лиг, а также два любительских коллектива. Всего в среду сыграют 15 матчей. С особым интересом ожидалось противостояние между "Ингульцем" и "Металлургом", но главный тренер запорожцев Владимир Микитин сообщил, что в этой игре лидеры не будут участвовать. Для команды из Запорожья в приоритете чемпионат. Среди других пар стоит отметить игру между тернопольской "Нивой" и "Подольем". В стартовом туре Первой лиги обе команды продемонстрировали свою приличную готовность к началу сезона.

Интересно будет последить за игрой в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Ожидается, что у львовян не будут играть все сильнейшие, но даже против резервистов у подопечных Рыпана шансов немного, ведь компенсировать потери лидеров ивано-франковцы пока не смогли.

Дерби Полтавской области также вызывает интерес, ведь оба клуба в стартовом туре Первой лиги уступили с одинаковым счетом 0:5. В очном противостоянии "Полтава" должна побеждать, ведь у подопечных Сысенко состав более звездный, но пока не хватает сыгранности. Любительский коллектив "Николаев" (Львовская обл.) имеет все шансы пройти "Буковину", которая не в лучшем состоянии подошла к старту сезона.

Клубы Первой лиги будут иметь преимущество над участниками Второй лиги, ведь они уже сыграли по одному официальному матчу, поэтому наличие игровой практики может сказаться. Однако это условие будет иметь значение, если составы будут оптимальными.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Второй предварительный этап

02.08.2023

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов) 15:00

"Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 17:00

"Скала 1911" (Стрый) — "Хуст" (Хуст) 16:00

"Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь) 17:00

"Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск) 16:00

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) — "Буковина" (Черновцы) 17:00

"Горняк-Спорт" (Горешние Плавные) — "Полтава" (Полтава) 16:00

"Ингулец" (Петрово) — "Металлург" (Запорожье) 17:00

"Кудровка" (Кудровка) — "Кремень" (Кременчуг) 18:00

"Звягель" (Звягель) — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 15:00

"ЮКСА" (Киев) — "Нива" (Бузовая) 17:00

"Чернигов" (Чернигов) — "Левый Берег" (Киев) 12:00

03.08.2023

"Локомотив" (Киев) — "Диназ" (Вышгород) 16:00

По теме
yellow-arrow
Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Маркевич: С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав Карпат
yellow-arrow
Известны судейские назначения на матчи второго раунда Кубка Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Скала (Стрый) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово) Чайка (Петропавловская Борщаговка) СК Полтава Диназ (Вышгород) ФК Николаев (Львовская область) Нива (Винница) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Локомотив (Киев) Васт (Николаев) ФК Звягель Нива (Бузовая) ФК Хуст Дружба (Мировка) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде