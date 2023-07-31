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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны судейские назначения на матчи второго раунда Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Все игры пройдут 2 августа

Известны судейские назначения на матчи второго раунда Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи второго предварительного этапа розыгрыша Vbet Кубка Украины-2023/2024.

02.08.2023

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Карпаты" (Львов). Ивано-Франковск. 15.00. Арбитр - Когут А. А. (Тернополь),

"Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Ужгород. 17.00. Арбитр - Титов А. И. (Донецк),

"Скала 1911" (Стрый) - "Хуст" (Хуст). Стрый. 16.00. Арбитр - Липко М. М. (Ивано-Франковск),

"Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь). Хмельницкий. 17.00. Арбитр - Леськив Я. А. (Львовская обл.),

"Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск). Винница. 16.00. Арбитр - Кевлич Е. Ю. (Кропивницкий),

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Буковина" (Черновцы). Львовская обл. 17.00. Арбитр - Маляр В. Ю. (Хмельницкий),

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Полтава" (Полтава). Горишние Плавни. 16.00. Арбитр - Цыбулько Е. А. (Черкасская обл.),

"Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье). Петрово. 17.00. Арбитр - Запрутняк В. В. (Винница),

"Кудровка" (Кудровка) - "Кремень" (Кременчуг). Черниговская обл. 17.00. Арбитр - Усова К. И. (Киевская обл.),

"Локомотив" (Киев) - "Диназ" (Вышгород). Киев. 16.00. Арбитр - Кузовлев Д. И. (Запорожье),

"Звягель" (Звягель) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка). Звягель. 15.00. Арбитр - Подрыгуля С. В. (Луцк),

"ЮКСА" (Киев) - "Нива" (Бузова). Киев. 17.00. Арбитр - Осауленко Д. В. (Полтава),

"Чернигов" (Чернигов) - "Левый берег" (Киев). Чернигов. 12.00. Арбитр - Михайлюк А. В. (Житомир),

"Васт" (Николаев) - "Мариуполь" (Мариуполь). Борисполь. 13.00. 13.00. Арбитр - Фирсов М. А. (Ровно),

"Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы). Кагарлык. 14.00. Арбитр - Богатырь М. И. (Запорожье),

"Тростянец" (Тростянец) - "Реал Фарма" (Одесса). Матч не состоится.

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Источник:
УАФ

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