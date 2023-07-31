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Известны судейские назначения на матчи второго раунда Кубка Украины
Все игры пройдут 2 августа
Фото: пресс-служба УАФ
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи второго предварительного этапа розыгрыша Vbet Кубка Украины-2023/2024.
02.08.2023
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Карпаты" (Львов). Ивано-Франковск. 15.00. Арбитр - Когут А. А. (Тернополь),
"Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Ужгород. 17.00. Арбитр - Титов А. И. (Донецк),
"Скала 1911" (Стрый) - "Хуст" (Хуст). Стрый. 16.00. Арбитр - Липко М. М. (Ивано-Франковск),
"Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь). Хмельницкий. 17.00. Арбитр - Леськив Я. А. (Львовская обл.),
"Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск). Винница. 16.00. Арбитр - Кевлич Е. Ю. (Кропивницкий),
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Буковина" (Черновцы). Львовская обл. 17.00. Арбитр - Маляр В. Ю. (Хмельницкий),
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Полтава" (Полтава). Горишние Плавни. 16.00. Арбитр - Цыбулько Е. А. (Черкасская обл.),
"Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье). Петрово. 17.00. Арбитр - Запрутняк В. В. (Винница),
"Кудровка" (Кудровка) - "Кремень" (Кременчуг). Черниговская обл. 17.00. Арбитр - Усова К. И. (Киевская обл.),
"Локомотив" (Киев) - "Диназ" (Вышгород). Киев. 16.00. Арбитр - Кузовлев Д. И. (Запорожье),
"Звягель" (Звягель) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка). Звягель. 15.00. Арбитр - Подрыгуля С. В. (Луцк),
"ЮКСА" (Киев) - "Нива" (Бузова). Киев. 17.00. Арбитр - Осауленко Д. В. (Полтава),
"Чернигов" (Чернигов) - "Левый берег" (Киев). Чернигов. 12.00. Арбитр - Михайлюк А. В. (Житомир),
"Васт" (Николаев) - "Мариуполь" (Мариуполь). Борисполь. 13.00. 13.00. Арбитр - Фирсов М. А. (Ровно),
"Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы). Кагарлык. 14.00. Арбитр - Богатырь М. И. (Запорожье),
"Тростянец" (Тростянец) - "Реал Фарма" (Одесса). Матч не состоится.
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