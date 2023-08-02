Маркевич: С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав Карпат

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от поединка против "Прикарпатья" во втором предварительном раунде Кубка Украины.

– За "зелено-белых" сыграет молодежный состав, который 6 августа стартует во Второй лиге. Только не подумайте, что это какое-то неуважение со стороны "Карпат" к кубковому турниру. Просто мне нужно знать, на кого можно рассчитывать из ближайшего резерва. И противостояние с "Прикарпатье" – отличный случай получить исчерпывающую информацию. И хотя у "Карпат" в приоритете – Первая лига, где настроились повыситься в классе, однако определенные надежды связываем и с розыгрышем Кубка. Потому и усилим молодежный состав несколькими игроками из основы.

– В стартовом поединке с "Хустом" вы не могли рассчитывать на целую группу исполнителей, которые на заключительном сборе получили повреждения. Будут ли они готовы сыграть в следующем календарном матче – с "Буковиной"?

– Все они уже тренируются в общей группе, и теперь многое будет зависеть от того, подойдут ли к матчу с черновицкой командой в боевой спортивной форме.

– Это правда, что "Карпаты" в ближайшие дни собираются подписать юного бразильского полузащитника, который сейчас находится в расположении львовян?

– Что касается подписания контракта, то об этом еще рано говорить. Меня просто попросили просмотреть этого крайнего полузащитника. Он тренируется с основной командой, но я еще не определился, нужен ли он "Карпатам". Мы больше заинтересованы в приглашении фактурного нападающего, - ответил Мирон Маркевич.

Матч "Прикарпатье" - "Карпаты" состоится сегодня, 2 августа и начнется в 15:00.