Второй раунд Кубка Украины. Карпаты уже вылетели, новичок Второй лиги громит Хуст

В рамках второго круга Кубка Украины должны были состояться 16 матчей. Уже известно, что "Реал Фарма" не приедет к "Тростянцу" из-за выдающейся жеребьевки УАФ по территориальному принципу. Еще одна игра – между киевским "Локомотивом" и вышгородским "Диназом" – пройдет в четверг. Остальные четырнадцать игр запланированы на среду.

12:00 "Чернигов" - "Левый Берег" 1:2

Голы: Койдан 19 – Литовченко 35, Вакуленко 50

Хозяевам повезло быстро открыть счет: после дальнего удара мяч рикошетом от Койдана залетел в ворота соперника. Однако еще до перерыва "Левый Берег" восстановил паритет, а в дебюте второго тайма реализовал контратаку. Особой интриги минимальное преимущество в счете не принесло: киевляне больше атаковали и на победу наиграли.

13:00 "Мариуполь" – "Васт" 5:2

Голы: Батальский 5, Батальский 28, Батальский 33, Литюк 83, Петровский 89 - Студенко 56, Ширяев 80

Опытный нападающий Александр Батальский сделал для "Мариуполя" разницу в матче против "Васта". Уже за первый тайм форвард забил трижды: дважды после углового и однажды замкнул фланговую передачу. Но Студенко после перерыва решил доказать, что он не менее крут и оформил "гол+пас" за "Васт". Ассист от николаевца получился просто выдающимся: скрытый пас внешней стороной стопы. Счет стал 3:2, но защита "Васта" решила, что она мало сегодня ошибалась и привезла на свои ворота еще и пенальти вместе с контратакой. 5:2 - приазовский клуб идет дальше.

14:00 "Дружба" – "Виктория" 1:2

Гол: Сомов 24 – Сасовский 70, Нелин 81

Удаление: Ульянов ("Виктория")

"Виктория" стала второй командой дня, которая прошла дальше, уступая по ходу матча. В первом тайме Сомов замкнул кросс и вывел хозяев вперед. И было бы неудивительно, если бы любители удержали преимущество до финального свистка, но удачный отскок помог Сасовскому восстановить паритет, а вскоре Нелин забил после углового второй. Завершали матч сумчане в меньшинстве: Ульянов грубо врезал оппоненту у своей штрафной. При преимуществе в счете "Дружба" устроила осаду сумских ворот, но Шелихов тянул все.

15:00 "Прикарпатье" – "Карпаты" 2:1

Голы: Радульский 25, Радульский - Галенков 82

Нереализованный пенальти: Попчук ("Прикарпатье") 43 - стойка

Кубок в этом сезоне, может, еще и достанется Львову, но точно не "Карпатам". Львовяне привезли во Франковск резервный состав и поплатились за это результатом. Радульский благодаря классному проходу по зоне правого полусреднего открыл счет. Удвоить преимущество до перерыва не использовал Попчук, пробив с пенальти в стойку. Но тот же Радульский после перерыва с правого края штрафной оформил дубль. Ближе к финальному свисту Галенков переправил в сетку подачу от углового флажка, но этого было мало, чтобы сохранить жизнь своему клубу в турнире.

15:00 "Звягель" - "Чайка" 5:0

Голы: Волынец 8, Майтак 67, Ващишин 71, Нестеров 90+1, Ващишин 90+2

"Звягель" не имел особых проблем в матче с соседом по Второй лиге, хотя первый гол получился курьезным: Волынец выполнил фланговый прострел, все пролетели мимо мяча, к чему голкипер был не готов. Про последние полчаса можно сказать коротко: в ворота "Чайки" забивали все желающие. Хотели даже сами борщаговцы, оформив коллективный автогол, но его рефери почему-то отменил.

16:00 "Нива" Винница - "Агробизнес" 0:0 (дополнительное время)

Хозяева вышли на матч в оптимальном составе. Для Юрия Ярошенко это была дебютная игра в качестве тренера "Нивы". Коллектив Александра Чижевского еще в процессе формирования, поэтому гости никак не являлись фаворитами противостояния. В первой половине встречи команды не порадовали забитыми мячами. К сожалению, после перерыва также голов не было. Нас ожидает дополнительное время.



16:00 "Скала 1911" - "Хуст" 5:2

Голы: Аверьянов, 2, 47, Мазур, 23, Пастух, 37, 85 - В. Луцив, 57, В. Луцив

Уже в первой половине встречи хозяева обеспечили себе выход в следующий раунд. Немногие ожидали такого провала от гостей. На второй минуте после подачи Иванченко с фланга отличился Максим Аверьянов. В середине первого тайма Пучковский ассистировал, а Мазур расстрелял ворота. На этом коллектив из Стрыя не собирался останавливаться. Еще до перерыва довел счет до разгромного Пастуха. Шикарный футбол в исполнении представителя Второй лиги. В начале второго тайма соперники обменялись голами. Дубль в свой актив записал Аверьянов, а в составе хустян отличился Василий Луцив. Украшением матча стал удар из-за пределов штрафной Пастуха - 5:1. Таким образом, уверенная победа хозяев – 5:2.



16:00 "Горняк-Спорт" - "Полтава" 0:0 (дополнительное время)

Обе команды разочаровали своих болельщиков разгромными поражениями 0:5. Тренерские штабы выставили приближенные к оптимальному стартовые составы, но "Горняк-Спорт" и "Полтава" существенно обновились, поэтому им нужно еще время, чтобы сыграться. Ожидалось, что гости все же будут ближе к победе, но на перерыв соперники ушли без голов. Вырвать победу в основное время соперники не смогли, поэтому все будет решаться в овертайме, а возможно даже в серии пенальти.

16:00 "ЮКСА" - "Нива" Бузова 1:1 (дополнительное время)

Голы: Кос, 59 - Паламар, 84 пен

Амбициозный новичок Второй лиги существенно усилился опытными игроками перед стартом сезона, поэтому недооценивать подопечных Цымбала не стоит. Однако до перерыва игра напоминала дорогу с односторонним движением. Коллектив из Бузовой доминировал, давил, но забить не смог. Во второй половине встречи характер игры изменился. Удар Кононова парировал голкипер, но первым на добивании оказался Олег Кос – 1:0. Отыграться подопечные Жабченко смогли за счет одиннадцатиметрового, который реализовал Паламар



17:00 "Николаев" Львовщина - "Буковина" 0:0 (перерыв)

17:00 "Подолье" - "Нива" Тернополь 0:0 (перерыв)

17:00 "Металлист" – "Эпицентр" 0:0 (перерыв)

17:00 "Ингулец" - "Металлург" 3:2 (перерыв)

Голы: Квасов, 9, 29, Резепов, 31

18:00 "Кудровка" - "Кремень"

"Тростянец" - "Реал Фарма" +:-