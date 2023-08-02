  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Второй раунд Кубка Украины. Левый Берег проходит Чернигов, Батальский выводит Мариуполь дальше
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Второй раунд Кубка Украины. Левый Берег проходит Чернигов, Батальский выводит Мариуполь дальше

Кубок Украины
(1 голосов)

Следим за матчами 1/32 финала украинского Кубка

Второй раунд Кубка Украины. Левый Берег проходит Чернигов, Батальский выводит Мариуполь дальше

UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго круга Кубка Украины должны были состояться 16 матчей. Уже известно, что "Реал Фарма" не приедет к "Тростянцу" из-за выдающейся жеребьевки УАФ по территориальному принципу. Еще одна игра – между киевским "Локомотивом" и вышгородским "Диназом" – пройдет в четверг. Остальные четырнадцать игр запланированы на среду.

12:00 "Чернигов" - "Левый Берег" 1:2
Голы: Койдан 19 – Литовченко 35, Вакуленко 50

Хозяевам повезло быстро открыть счет: после дальнего удара мяч рикошетом от Койдана залетел в ворота соперника. Однако еще до перерыва "Левый Берег" восстановил паритет, а в дебюте второго тайма реализовал контратаку. Особой интриги минимальное преимущество в счете не принесло: киевляне больше атаковали и на победу наиграли.

13:00 "Мариуполь" – "Васт" 5:2
Голы: Батальский 5, Батальский 28, Батальский 33, Литюк 83, Петровский 89 - Студенко 56, Ширяев 80

Опытный нападающий Александр Батальский сделал для "Мариуполя" разницу в матче против "Васта". Уже за первый тайм форвард забил трижды: дважды после углового и однажды замкнул фланговую передачу. Но Студенко после перерыва решил доказать, что он не менее крут и оформил "гол+пас" за "Васт". Ассист от николаевца получился просто выдающимся: скрытый пас внешней стороной стопы. Счет стал 3:2, но защита "Васта" решила, что она мало сегодня ошибалась и привезла на свои ворота еще и пенальти вместе с контратакой. 5:2 - приазовский клуб идет дальше.

14:00 "Дружба" – "Виктория" 1:0 (перерыв)
Гол: Сомов 24

15:00 "Прикарпатье" – "Карпаты"
15:00 "Звягель" - "Чайка"
16:00 "Нива" Винница - "Агробизнес"
16:00 "Скала 1911" - "Вкус"
16:00 "Горняк-Спорт" - "Полтава"
17:00 "Николаев" Львовщина - "Буковина"
17:00 "Подолье" - "Нива" Тернополь
17:00 "Металлист" – "Эпицентр"
17:00 "ЮКСА" - "Нива" Бузова
17:00 "Кудровка" - "Кремень"
17:00 "Ингулец" - "Металлург"
"Тростянец" - "Реал Фарма" +:-

03.08.2023
16:00 "Локомотив" - "Диназ"

По теме
yellow-arrow
Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины
yellow-arrow
Маркевич: С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав Карпат
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Скала (Стрый) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Ингулец (Петрово) Чайка (Петропавловская Борщаговка) СК Полтава ФК Николаев (Львовская область) Нива (Винница) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Васт (Николаев) ФК Звягель Нива (Бузовая) ФК Хуст Дружба (Мировка) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде