Второй раунд Кубка Украины. Левый Берег проходит Чернигов, Батальский выводит Мариуполь дальше

В рамках второго круга Кубка Украины должны были состояться 16 матчей. Уже известно, что "Реал Фарма" не приедет к "Тростянцу" из-за выдающейся жеребьевки УАФ по территориальному принципу. Еще одна игра – между киевским "Локомотивом" и вышгородским "Диназом" – пройдет в четверг. Остальные четырнадцать игр запланированы на среду.

12:00 "Чернигов" - "Левый Берег" 1:2

Голы: Койдан 19 – Литовченко 35, Вакуленко 50

Хозяевам повезло быстро открыть счет: после дальнего удара мяч рикошетом от Койдана залетел в ворота соперника. Однако еще до перерыва "Левый Берег" восстановил паритет, а в дебюте второго тайма реализовал контратаку. Особой интриги минимальное преимущество в счете не принесло: киевляне больше атаковали и на победу наиграли.

13:00 "Мариуполь" – "Васт" 5:2

Голы: Батальский 5, Батальский 28, Батальский 33, Литюк 83, Петровский 89 - Студенко 56, Ширяев 80

Опытный нападающий Александр Батальский сделал для "Мариуполя" разницу в матче против "Васта". Уже за первый тайм форвард забил трижды: дважды после углового и однажды замкнул фланговую передачу. Но Студенко после перерыва решил доказать, что он не менее крут и оформил "гол+пас" за "Васт". Ассист от николаевца получился просто выдающимся: скрытый пас внешней стороной стопы. Счет стал 3:2, но защита "Васта" решила, что она мало сегодня ошибалась и привезла на свои ворота еще и пенальти вместе с контратакой. 5:2 - приазовский клуб идет дальше.

14:00 "Дружба" – "Виктория" 1:0 (перерыв)

Гол: Сомов 24

15:00 "Прикарпатье" – "Карпаты"

15:00 "Звягель" - "Чайка"

16:00 "Нива" Винница - "Агробизнес"

16:00 "Скала 1911" - "Вкус"

16:00 "Горняк-Спорт" - "Полтава"

17:00 "Николаев" Львовщина - "Буковина"

17:00 "Подолье" - "Нива" Тернополь

17:00 "Металлист" – "Эпицентр"

17:00 "ЮКСА" - "Нива" Бузова

17:00 "Кудровка" - "Кремень"

17:00 "Ингулец" - "Металлург"

"Тростянец" - "Реал Фарма" +:-