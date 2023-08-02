Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Львову не нужен. Карпаты вылетели на старте Кубка Украины от Прикарпатья
Львовяне делают ставку на чемпионат
fckarpaty.org.ua
Львовские "Карпаты" вылетели из
Мирон Маркевич выпустил на матч довольно экспериментальный склад – в старте вышло сразу шесть футболистов, ранее не выступавших за главную команду.
Не самый оптимальный состав был и у ивано-франковцев, но хозяева выглядели лучше и закономерно победили.
У хозяев выделялся Радульский, который оформил дубль, забив в каждом из таймов. Львовяне несколько активизировал только во втором тайме и даже сквитали один мяч, но гола Галенкова не хватило для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.
2:1, "Прикарпатье" идет дальше, "Карпаты" делают ставку на чемпионат.
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – "Карпаты" (Львов) 2:1
Голы: Радульский, 25, 73 – Галенков, 82
Нереализованный пенальти: Попчук ("Прикарпатье") 43 - штанга
"Прикарпатье": Бобинец, Попчук, Матушевский, Швец, Писко (Демкив, 82), Михальчук (Соловьев, 74), Геник (Титаевский, 68), Бучакчийский (Дмитрук, 67), Стадник, Радульский, Хома (Барчук, 68)
"Карпаты": Ильющенков, Романюк, Долгов (Илюхин, 37), Савчин, Катрич, Рожко (Резник, 78), Гайдучок (Дебич, 26), Кожанов, Галенков, Скороход (Фетько, 46), Сидун
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
- Дила - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО