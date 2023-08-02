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Кубок Львову не нужен. Карпаты вылетели на старте Кубка Украины от Прикарпатья

Кубок Украины
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Львовяне делают ставку на чемпионат

Кубок Львову не нужен. Карпаты вылетели на старте Кубка Украины от Прикарпатья

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" вылетели из Кубка Украины только стартовав в турнире, проиграв "Прикарпатью" во втором раунде турнира.

Мирон Маркевич выпустил на матч довольно экспериментальный склад – в старте вышло сразу шесть футболистов, ранее не выступавших за главную команду.

Не самый оптимальный состав был и у ивано-франковцев, но хозяева выглядели лучше и закономерно победили.

У хозяев выделялся Радульский, который оформил дубль, забив в каждом из таймов. Львовяне несколько активизировал только во втором тайме и даже сквитали один мяч, но гола Галенкова не хватило для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.

2:1, "Прикарпатье" идет дальше, "Карпаты" делают ставку на чемпионат.

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – "Карпаты" (Львов) 2:1

Голы: Радульский, 25, 73 – Галенков, 82

Нереализованный пенальти: Попчук ("Прикарпатье") 43 - штанга

"Прикарпатье": Бобинец, Попчук, Матушевский, Швец, Писко (Демкив, 82), Михальчук (Соловьев, 74), Геник (Титаевский, 68), Бучакчийский (Дмитрук, 67), Стадник, Радульский, Хома (Барчук, 68)

"Карпаты": Ильющенков, Романюк, Долгов (Илюхин, 37), Савчин, Катрич, Рожко (Резник, 78), Гайдучок (Дебич, 26), Кожанов, Галенков, Скороход (Фетько, 46), Сидун

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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