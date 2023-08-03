Локомотив - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В последнем матче второго раунда Кубка Украины встретятся "Локомотив" и "Диназ". "Локомотив" последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году. Команда состоит из работников Укрзализныци и воспитанников "Локомотива" разных лет. Основную ставку тренерский штаб будет делать на молодежь, поэтому противостоять более опытному "Диназу" будет довольно сложно.

Игра пройдет на "НТК. им. Банникова" и начнется в 16:00.

Кубок Украины. Второй предварительный раунд

"Локомотив" - "Диназ"