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Локомотив - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Завершается второй предварительный раунд Кубка Украины
Фото: ФК Локомотив Київ
В последнем матче второго раунда Кубка Украины встретятся "Локомотив" и "Диназ". "Локомотив" последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году. Команда состоит из работников Укрзализныци и воспитанников "Локомотива" разных лет. Основную ставку тренерский штаб будет делать на молодежь, поэтому противостоять более опытному "Диназу" будет довольно сложно.
Игра пройдет на "НТК. им. Банникова" и начнется в 16:00.
Кубок Украины. Второй предварительный раунд
"Локомотив" - "Диназ"
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