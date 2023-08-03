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Кубок Украины. Новичок Второй лиги выбивает Диназ

Кубок Украины
(1 голосов)

Сенсационный результат в Киеве

Кубок Украины. Новичок Второй лиги выбивает Диназ

Фото: ФК Локомотив Київ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче второго предварительного раунда Кубка Украины встречались "Локомотив" и "Диназ". Дебютант Второй лиги еще не играл официальных игр, а вышгородцы уже успели провести стартовый тур в Первой лиге. Именно подопечные Головко считались явными фаворитами противостояния. Напомним, что "Локомотив" последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году.

Подопечные Руслана Уманца в первой половине встречи играли достойно. Киевляне ни разу не смогли пробить в створ ворот, но организованная игра в защите помогла уйти на перерыв при ничейном результате. А вот от представителя Первой лиги все ждали большего. Кроме стандартов, гости ничего не создали.

В начале второго тайма "Локомотив" довольно неожиданно открыл счет. После розыгрыша углового Виктор Сахнюк оказался первым на мяче и расстрелял ворота – 1:0. Вышгородцам нужно было прибавлять в активности, если они хотели спасти игру. В конце встречи Шевченко переправил мяч в сетку, но после консультации арбитров гол был отменен. Защитники "Локомотива" все же удержали линию.

В итоге, "Локомотив" сенсационно выходит в следующий раунд Кубка Украины.

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"Локомотив" - "Диназ" 1:0

Голы: Сахнюк (56)

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В статье: Диназ (Вышгород) Локомотив (Киев)
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