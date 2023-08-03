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Известны все 16 участников 3-го раунда Кубка Украины. Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа

Кубок Украины
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16 команд пробились в третий раунд Кубка Украины

Известны все 16 участников 3-го раунда Кубка Украины. Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Стали известны все 16 команд – участниц третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

Жеребьевка этапа состоится в пятницу, 4 августа и начнется в 13:00.

Прямую трансляцию смотрите на YouTube канале УАФ.

Базовый день матчей - 15 августа.

Все 16 победителей второго предварительного этапа, которые пробились в третий раунд Кубка Украины.

Первая лига

  • "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
  • "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • "Нива" (Тернополь)
  • "Агробизнес" (Волочиск)
  • "Горняк-Спорт" (Горишные Плавни)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Левый берег" (Киев)
  • "Мариуполь" (Мариуполь)
  • "Виктория" (Сумы)

Вторая лига

  • "Кудровка" (Кудровка)
  • "Звягель" (Звягель)
  • "ЮКСА" (Киев)
  • "Скала 1911" (Стрый)
  • "Локомотив" (Киев)
  • "Тростянец" (Тростянец)

Аматоры

  • "Николаев" (Николаев, Львовская обл.)
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