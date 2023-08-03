Кубок Украины
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Известны все 16 участников 3-го раунда Кубка Украины. Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа
16 команд пробились в третий раунд Кубка Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Стали известны все 16 команд – участниц третьего предварительного этапа розыгрыша
Жеребьевка этапа состоится в пятницу, 4 августа и начнется в 13:00.
Прямую трансляцию смотрите на YouTube канале УАФ.
Базовый день матчей - 15 августа.
Все 16 победителей второго предварительного этапа, которые пробились в третий раунд Кубка Украины.
Первая лига
- "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
- "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- "Нива" (Тернополь)
- "Агробизнес" (Волочиск)
- "Горняк-Спорт" (Горишные Плавни)
- "Ингулец" (Петрово)
- "Левый берег" (Киев)
- "Мариуполь" (Мариуполь)
- "Виктория" (Сумы)
Вторая лига
- "Кудровка" (Кудровка)
- "Звягель" (Звягель)
- "ЮКСА" (Киев)
- "Скала 1911" (Стрый)
- "Локомотив" (Киев)
- "Тростянец" (Тростянец)
Аматоры
- "Николаев" (Николаев, Львовская обл.)
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