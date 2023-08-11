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Дерби с VAR и другие судейские назначения на матчи 3-го этапа Кубка Украины

Кубок Украины
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Все игры пройдут 15-го и 16-го августа

Дерби с VAR и другие судейские назначения на матчи 3-го этапа Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.

Третий предварительный этап

15.08.2023

"Кудровка" (Кудровка) - "Мариуполь" (Мариуполь). Чернигов. 13.00. Арбитр - Когут А.А. (Тернополь),

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Дунаевцы). Ивано-Франковск. 15.00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.),

"Звягель" (Звягель) - "ЮКСА" (Киев). Звягель. 15.00. Арбитр - Лапко С.Р. (Львов),

"Тростянец" (Тростянец) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). Тростянец. 15.00. Арбитр - Кевлич Е.Ю. (Кропивницкий),

"Локомотив" (Киев) - "Левый берег" (Киев). Киев. 16.00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы). Петрово. 16.00. Арбитр - Михайлюк А.В. (Житомир),

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Львовская обл. 17.00. Арбитр - Липко М.М. (Ивано-Франковск),

16.08.2023

"Скала 1911" (Стрый) - "Нива" (Тернополь). Стрый. 16.00. Арбитр - Запрутняк В.В. (Винница).

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Источник:
УАФ

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