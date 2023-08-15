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Третий раунд Кубка Украины. Разгромная победа Звягеля, Эпицентр переигрывает Прикарпатье

Кубок Украины
(1 голосов)

Следим за матчами Кубка Украины

Третий раунд Кубка Украины. Разгромная победа Звягеля, Эпицентр переигрывает Прикарпатье

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны семь матчей третьего раунда Кубка Украины. Предлагаем вместе с нами следить за результатами и событиями насыщенного игрового дня престижного турнира. На этом этапе играют представители Первой и Второй лиги, а также любительский "Николаев".

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Третий предварительный этап

15.08.2023

13.00. "Кудровка" - "Мариуполь" 2:2 (6:7 по пенальти)

Голы: Кулик (4, 74) - Пентелейчук (49, 83, пен)

Из-за воздушной тревоги матч начался на 20 минут позже. Отметим, что обе команды выставили оптимальные составы. Это свидетельствовало о серьезном желании пройти дальше. Уже в начале встречи Дмитрий Кулик реализовал выход один на один и вывел хозяев вперед – 1:0. Больше голов в первом тайме не было. Сразу после перерыва гости сравняли счет. Мяч в свой актив записал Пентелейчук – 1:1. На 74-й минуте Дмитрий Кулик с левой метров с 18 пробил в угол – 2:1. Безусловно, нападающий хозяев – лучший игрок матча.

Удержать преимущество хозяева не смогли. Одиннадцатиметровый в конце встречи реализовал Пентелейчук – 2:2. В основное время команды не определили победителя. В серии пенальти победу праздновали приазовцы – 7:6.

15.00 "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Дунаевцы) 1:2

Голы: Француз (88, пен) - Бендера (22), Мороз (76)

Гости подходили к матчу в качестве фаворитов и в середине первого тайма достигли своего. Выход один на один реализовал Иван Бендера – 0:1. Сразу после гола раздался сигнал воздушной тревоги. Больше в первом тайме соперники не забивали. В конце встречи после подачи с углового Владислав Мороз снял все вопросы о победителе матча – 0:2.Хозяева ответили на это реализованным пенальти в исполнении Француза – 1:2.

15.00. "Звягель" (Звягель) - "ЮКСА" (Киев) 4:0

Голы: Ндукве (4), Ващишин (24, пен), Фесенко (27), Волынец (78)

Встреча амбициозных представителей Второй лиги обещала быть интересной и напряженной. Подопечные Максимова активно начали игру и уже на четвертой минуте после подачи с углового Ндукве пробил в дальний угол – 1:0. Командам пришлось покинуть поле, ведь раздался сигнал воздушной тревоги. После возобновления игры Ващишин и Фесенко своими результативными ударами практически сняли все вопросы о победителе. На 78-й минуте хозяева еще забили. Отличился Волынец – 4:0.

15.00. "Тростянец" (Тростянец) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 1:2

Голы: Слипухин (63) - Нижник (53), Гора (90+3)

Немногие ожидали результативного футбола от этих команд. Представитель Первой лиги хоть и одержал две победы подряд, но фаворитом противостояния не считался, учитывая длину скамейки запасных. На перерыв соперники ушли без голов. В начале второго тайма гости открыли счет. Отличился Артем Нижник – 0:1. Однако радовались подопечные Куценко не долго. Андрей Слипухин мощным ударом сравнял счет. На последней секунде Богдан Гора точным ударом в ближний угол выводит "Горняк-Спорт" в следующий раунд - 1:2.

16.00. "Локомотив" (Киев) - "Левый Берег" (Киев) 0:1 (перерыв)

Голы: Литовченко (7)

Гости прогнозируемо в начале встречи вышли вперед. Отличился опытный нападающий Алексей Литовченко. Больше в первом тайме соперники голов не забивали.

16.00. "Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы). Петрово 0:1 (перерыв)

Голы: Долинский (18)

Петровцы считались фаворитами противостояния, но тренерский штаб на игру не выставил основной состав. Учитывая это, гости имели все шансы побороться за выход в следующий раунд. Именно сумчане открыли счет. Мяч в свой актив записал Денис Долинский – 0:1.

17.00. "Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск) 0:1 (перерыв)

Голы: Волков (8)

"Николаев" это единственный любительский коллектив, оставшийся в нынешнем роигрыше Кубка Украины. Хозяева начало встречи провалили и, как следствие, пропустили. После прострела с фланга с нескольких метров переправил мяч в сетку Волков – 0:1.

16.08.2023

16.00. "Скала 1911" (Стрый) - "Нива" (Тернополь).

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово) ФК Николаев (Львовская область) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) ФК Тростянец Локомотив (Киев) ФК Звягель ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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Комментарии (1)
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Gogagoga (Львів)
15.08.2023 в 18:24
На то Прикарпаття сумно дивитися...
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