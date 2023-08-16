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Скала 1911 - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Скала 1911 - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Скала 1911 - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

UA-Футбол
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Сегодня сыграют последний матч третьего раунда Кубка Украины. Второлиговая "Скала 1911" будет принимать тернопольскую "Ниву". В этой игре сложно определить фаворита, ведь у стрийского коллектива серьезные амбиции и он может пройти дальше.

Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
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