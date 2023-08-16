Скала 1911 - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня сыграют последний матч третьего раунда Кубка Украины. Второлиговая "Скала 1911" будет принимать тернопольскую "Ниву". В этой игре сложно определить фаворита, ведь у стрийского коллектива серьезные амбиции и он может пройти дальше.

Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.