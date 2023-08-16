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Скала 1911 - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Скала 1911 - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Сегодня сыграют последний матч третьего раунда Кубка Украины. Второлиговая "Скала 1911" будет принимать тернопольскую "Ниву". В этой игре сложно определить фаворита, ведь у стрийского коллектива серьезные амбиции и он может пройти дальше.
Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.
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