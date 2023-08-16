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Кубок Украины. Скала 1911 года благодаря голу на 120 минуте побеждает Ниву

Кубок Украины
(1 голосов)

Напряженная игра в Стрые

Кубок Украины. Скала 1911 года благодаря голу на 120 минуте побеждает Ниву

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче третьего раунда Кубка Украины встречались "Скала 1911" и тернопольская "Нива". Перед игрой фаворитами были гости, но коллектив из Стрыя имел все шансы побороться за выход в следующий раунд.

В первой половине встречи прогнозируемо соперники не рисковали, пытались прежде всего сыграть надежно в защите. На перерыв команды ушли без голов. Однако, в начале второго тайма стандарт принес пользу "Ниве". После подачи со штрафного Олег Хруставка отправил мяч в сетку – 0:1. Следует сказать, что гости на этот гол наиграли. В компенсированное время после передачи с фланга Лукьянченко забивает спасательный мяч для хозяев – 1:1.

Соперникам пришлось играть дополнительные 30 минут, а учитывая тур на выходных, это было не желаемым сценарием. На 120-й минуте Роман Николишин из пределов штрафной расстрелял ворота Механива и вывел "Скалу 1911" в следующий раунд Кубка Украины.

Кубок Украины. Третий раунд

"Скала 1911" - "Нива" Тернополь 2:1

Голы: Лукьянченко (90+1), Николишин (120) - Хруставка (59)

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Нива (Тернополь)
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