Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В бой вступают команды УПЛ. Известны все 16 участников 4-го раунда Кубка Украины
Жеребьевка в четверг, 17 августа
Стали известны все 16 участников четвертого раунда
В 1/16 Кубка сыграют победители матчей третьего раунда и восемь команд УПЛ (9-13 места прошлого сезона и три лучших коллектива Первой лиги).
В этом раунде турнира сыграют:
УПЛ
"Колос" (Ковалевка)
"Черноморец" (Одесса)
"Рух" (Львов)
"Металлист 1925" (Харьков)
"Верес" (Ровно)
"Полесье" (Житомир)
"Оболонь" (Киев)
"ЛНЗ" (Черкассы)
Первая лига
"Эпицентр" (Каменец-Подольский)
"Агробизнес" (Волочиск)
"Горняк-Спорт" (Горишные Плавные)
"Левый берег" (Киев)
"Мариуполь" (Мариуполь)
"Виктория" (Сумы)
Вторая лига
"Звягель" (Звягель)
"Скала 1911" (Стрый)
Жеребьевка этапа состоится в четверг, 17 августа.
Базовый день матчей - 23 августа.
Популярное сейчас
- В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России
- Экс-вингер Динамо рассказал, почему не смог заиграть в команде Луческу
- Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- Третий раунд Кубка Украины. Агробизнес дожимает любительский Николаев
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО