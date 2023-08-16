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В бой вступают команды УПЛ. Известны все 16 участников 4-го раунда Кубка Украины

Кубок Украины
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Жеребьевка в четверг, 17 августа

В бой вступают команды УПЛ. Известны все 16 участников 4-го раунда Кубка Украины

Новина українською

Стали известны все 16 участников четвертого раунда Кубка Украины.

В 1/16 Кубка сыграют победители матчей третьего раунда и восемь команд УПЛ (9-13 места прошлого сезона и три лучших коллектива Первой лиги).

В этом раунде турнира сыграют:

УПЛ

"Колос" (Ковалевка)

"Черноморец" (Одесса)

"Рух" (Львов)

"Металлист 1925" (Харьков)

"Верес" (Ровно)

"Полесье" (Житомир)

"Оболонь" (Киев)

"ЛНЗ" (Черкассы)

Первая лига

"Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Агробизнес" (Волочиск)

"Горняк-Спорт" (Горишные Плавные)

"Левый берег" (Киев)

"Мариуполь" (Мариуполь)

"Виктория" (Сумы)

Вторая лига

"Звягель" (Звягель)

"Скала 1911" (Стрый)

Жеребьевка этапа состоится в четверг, 17 августа.

Базовый день матчей - 23 августа.

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