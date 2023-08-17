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Результаты жеребьевки 4-го предварительного этапа
Базовый день матчей - 23 августа
Фото: УАФ
В четверг, 17 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/24.
Базовый день матчей - 23 августа.
Результаты жеребьёвки
Группа А
"Скала 1911" (Стрый) - "Рух" (Львов)
"Агробизнес" (Волочиск) - "Полесье" (Житомир)
"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Верес" (Ровно)
Группа Б
"Звягель" (Звягель) - "Оболонь" (Киев)
ФСК "Мариуполь" (Мариуполь) - "Колос" (Ковалевка)
"Левый берег" (Киев) - "Черноморец" (Одесса)
Группа С
"Виктория" (Сумы) - "ЛНЗ" (Черкассы)
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Металлист 1925" (Харьков)
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