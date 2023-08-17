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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Результаты жеребьевки 4-го предварительного этапа

Кубок Украины
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Базовый день матчей - 23 августа

Результаты жеребьевки 4-го предварительного этапа

Фото: УАФ

Новина українською

В четверг, 17 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/24.

Базовый день матчей - 23 августа.

Результаты жеребьёвки

Группа А

"Скала 1911" (Стрый) - "Рух" (Львов)

"Агробизнес" (Волочиск) - "Полесье" (Житомир)

"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Верес" (Ровно)

Группа Б

"Звягель" (Звягель) - "Оболонь" (Киев)

ФСК "Мариуполь" (Мариуполь) - "Колос" (Ковалевка)

"Левый берег" (Киев) - "Черноморец" (Одесса)

Группа С

"Виктория" (Сумы) - "ЛНЗ" (Черкассы)

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Металлист 1925" (Харьков)

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