  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Тренер Руха: Скала 1911 - это хорошая и амбициозная команда
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Руха: Скала 1911 - это хорошая и амбициозная команда

Кубок Украины
(1 голосов)

Виталий Пономарев оценил результаты жеребьевки КУ

Тренер Руха: Скала 1911 - это хорошая и амбициозная команда

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которой его команда встретится с ФК "Скала 1911".

Читайте такжеРезультаты жеребьевки 4-го предварительного этапа

"Скала 1911" - это хорошая и амбициозная команда. На предыдущей стадии стрияны прошли команду из Первой лиги - тернопольскую "Ниву", поэтому мы готовимся к серьезному матчу. Если брать нынешнюю ситуацию в стране, то правильно, что жеребьевка проводилась именно по территориальному принципу.

Кубок Украины - это очень специфический, но интересный турнир. Это короткое соревнование на выбывание, поэтому никто не имеет права расслабляться в этих матчах. Есть много команд, которые, играя в низших дивизионах, прекрасно проявляли себя в Кубке.

Сейчас у "Руха" нет задач в Кубке Украины. Однако мы должны проходить каждую стадию и демонстрировать как можно лучшие результаты. По составу на кубковый матч, то ротация в команде происходит и в матчах чемпионата, поэтому в стартовый состав попадут лучшие на тот момент игроки", - сказал Пономарев.

Базовый день матча - 23 августа.

По теме
yellow-arrow
Результаты жеребьевки 4-го предварительного этапа
yellow-arrow
В бой вступают команды УПЛ. Известны все 16 участников 4-го раунда Кубка Украины
yellow-arrow
Кубок Украины. Скала 1911 года благодаря голу на 120 минуте побеждает Ниву
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скала 1911 (Стрый) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК РУх

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде