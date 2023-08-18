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Тренер Руха: Скала 1911 - это хорошая и амбициозная команда
Виталий Пономарев оценил результаты жеребьевки КУ
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которой его команда встретится с ФК "Скала 1911".
"Скала 1911" - это хорошая и амбициозная команда. На предыдущей стадии стрияны прошли команду из Первой лиги - тернопольскую "Ниву", поэтому мы готовимся к серьезному матчу. Если брать нынешнюю ситуацию в стране, то правильно, что жеребьевка проводилась именно по территориальному принципу.
Кубок Украины - это очень специфический, но интересный турнир. Это короткое соревнование на выбывание, поэтому никто не имеет права расслабляться в этих матчах. Есть много команд, которые, играя в низших дивизионах, прекрасно проявляли себя в Кубке.
Сейчас у "Руха" нет задач в Кубке Украины. Однако мы должны проходить каждую стадию и демонстрировать как можно лучшие результаты. По составу на кубковый матч, то ротация в команде происходит и в матчах чемпионата, поэтому в стартовый состав попадут лучшие на тот момент игроки", - сказал Пономарев.
Базовый день матча - 23 августа.
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