Тренер Руха: Скала 1911 - это хорошая и амбициозная команда

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которой его команда встретится с ФК "Скала 1911".

"Скала 1911" - это хорошая и амбициозная команда. На предыдущей стадии стрияны прошли команду из Первой лиги - тернопольскую "Ниву", поэтому мы готовимся к серьезному матчу. Если брать нынешнюю ситуацию в стране, то правильно, что жеребьевка проводилась именно по территориальному принципу.

Кубок Украины - это очень специфический, но интересный турнир. Это короткое соревнование на выбывание, поэтому никто не имеет права расслабляться в этих матчах. Есть много команд, которые, играя в низших дивизионах, прекрасно проявляли себя в Кубке.