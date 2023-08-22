Левый Берег — Черноморец. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023

"Левый Берег" уже успел переиграть двух соперников на кубковом пути, тогда как "Черноморец" как раз начинает турнир. Кому из клубов улыбнется удача и откроется путь в 1/8 финала?

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Кубок Украины. Четвертый раунд

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Кристина Козорог

“Левый Берег” 13:00 “Черноморец”

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Новости "Левого Берега"

Новичок Первой Лиги пока довольно неплохо играет в группе В — две победы и два поражения. Однако им придется очень хорошо постараться, чтобы переиграть более статусного соперника в рамках Кубка Украины.

В стартовом составе не появятся Иван Когут и Андрей Якимов — они получили удаления в поединке против "Чернигова" и пропустят кубковый матч из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Чеботарев, Астахов, Самар, Слотюк, Дударенко, Спиваков, Дедух, Николай Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко

Новости "Черноморца"

Одесситы являются безоговорочными фаворитами встречи. Вдобавок к большему опыту и более высокому уровню игры, у "моряков" есть серьезная мотивация после сенсационной победы над "Динамо" в рамках УПЛ. Поэтому выезд в Киевскую область может стать очередным успехом для подопечных Романа Григорчука.

Клубу вряд ли помогут Салюк и Кузык, которые получили удаления в матче с "Динамо" и отбывают дисквалификацию. Также на поле не выйдет Бадибанга, который восстанавливается после травмы.

Ориентировочный состав "Черноморца": Шевченко, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Авагимян, Васильев, Шпорн, Штогрин, Иеде, Бойчук

“Левый Берег”-”Черноморец”. Статистика личных встреч

Это первая встреча клубов в рамках украинских соревнований по футболу.

“Левый Берег”-”Черноморец”. Последние матчи команд

Результаты "Левого Берега" в Первой лиге довольно посредственные — несмотря на крупные победы над "Горняк-Спортом" и "Черниговом", клуб из Киевской области уступил "Полтаве" и "Ингульцу".

При этом результаты одесситов более утешительны — победы над "ЛНЗ", "Оболонью" и "Динамо" и одно поражение от "Колоса".

“Левый Берег”-”Черноморец”. Турнирное положение команд

Сейчас "Левый Берег" переиграл "Чернигов" и киевский "Локомотив", а "Черноморец" начинает путь в Кубке Украины именно с четвертого раунда.

“Левый Берег”-”Черноморец”. Ставка и коэффициенты

“Левый Берег”-”Черноморец”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Черноморца" 0:1. Клуб из Киева может стать непростым соперником для "моряков", однако у гостей больше мастерства и опыта.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша