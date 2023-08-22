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Назначены арбитры на матчи 4-го раунда Кубка Украины
VAR будет задействован на поединке "Мариуполь" - "Колос"
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
23.08.2023
"Левый берег" (Киев) - "Черноморец" (Одесса). Киев. Стадион "Левый берег". 13.00. Арбитр - Козорог К. В. (Киевская обл.),
"Агробизнес" (Волочиск) - "Полесье" (Житомир). Волочиск. Стадион "Юность". 14.00. Арбитр - Задиран С. С. (Киевская обл.),
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Колос" (Ковалевка). Борисполь. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр - Панчишин Д. И. (Харьков), Арбитр VAR - Соловьян А. М. (Киевская обл.),
"Звягель" (Звягель) - "Оболонь" (Киев). Звягель. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Причина С. Р. (Львовская обл.),
"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Верес" (Ровно). Каменец-Подольский. Городской стадион им. Г. Тонкочеева. 16.00. Арбитр - Райда М. М. (Закарпатская обл.),
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Металлист 1925" (Харьков). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 16.00. Арбитр - Евтухов Д. Ю. (Днепр),
"Скала 911" (Стрый) - "Рух" (Львов). Стрый. Стадион "Сокол". 17.00. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков),
"ЛНЗ" (Черкассы) - "Виктория" (Сумы). Черкассы. Стадион "Черкассы-Арена". 16.00. Арбитр - Дьордь Н. В. (Ужгород).
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