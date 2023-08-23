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ЛНЗ - Вікторія: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЛНЗ - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК "ЛНЗ"
Интересное противостояние нас ожидает в Черкассах, где местный "ЛНЗ" будет принимать представителя Первой лиги. "Виктория" в нынешнем сезоне еще не проигрывала. Безусловно, игру команды нельзя назвать зрелищной, но прагматизм дает результат. Можно не сомневаться, что сумчане смогут дать бой своему оппоненту.
Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.
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