ЛНЗ - Вікторія: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Черкассах, где местный "ЛНЗ" будет принимать представителя Первой лиги. "Виктория" в нынешнем сезоне еще не проигрывала. Безусловно, игру команды нельзя назвать зрелищной, но прагматизм дает результат. Можно не сомневаться, что сумчане смогут дать бой своему оппоненту.

Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.