Левый Берег - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Одесситы подходят к матчу после фееричной победы над киевским "Динамо" (3:2). "Черноморец" прогрессирует от игры к игре, потому против подопечных Григорчука легко точно никому не будет. Новичку Первой лиги пока не хватает стабильности. Поражение от "Ингульца" показало, что не все так хорошо у подопечных Первака. Должно случится чудо, чтобы "Левый Берег" прошел дальше в Кубке Украины.

Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.