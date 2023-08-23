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Левый Берег - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый Берег - Черноморец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
ФК "Левый Берег"
Одесситы подходят к матчу после фееричной победы над киевским "Динамо" (3:2). "Черноморец" прогрессирует от игры к игре, потому против подопечных Григорчука легко точно никому не будет. Новичку Первой лиги пока не хватает стабильности. Поражение от "Ингульца" показало, что не все так хорошо у подопечных Первака. Должно случится чудо, чтобы "Левый Берег" прошел дальше в Кубке Украины.
Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.
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