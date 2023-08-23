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Агробизнес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Полесье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Еще одно противостояние клуба Первой лиги и представителя УПЛ. Житомирский коллектив на прошлой неделе одержал сверхважную и сложную победу над "ЛНЗ" (2:1). Подопечные Калитвинцева сейчас занимают восьмое место и наверняка это не тот результат, который ожидали от команды. "Агробизнес" прогрессирует от матча к матчу, но отсутствие достойной ротации создает существенные проблемы тренерскому штабу. Ожидается, что гости все же смогут пройти дальше.
Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.
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