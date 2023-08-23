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Агробизнес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Агробизнес - Полесье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Еще одно противостояние клуба Первой лиги и представителя УПЛ. Житомирский коллектив на прошлой неделе одержал сверхважную и сложную победу над "ЛНЗ" (2:1). Подопечные Калитвинцева сейчас занимают восьмое место и наверняка это не тот результат, который ожидали от команды. "Агробизнес" прогрессирует от матча к матчу, но отсутствие достойной ротации создает существенные проблемы тренерскому штабу. Ожидается, что гости все же смогут пройти дальше.

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Полесье (Житомир) Агробизнес (Волочиск) смотреть футбол онлайн
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