Звягель - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Звягель" считается главным претендентом на чемпионство во Второй лиге. Подопечные Максимова сыграли два матча в нынешнем чемпионате и забили одиннадцать голов. Интересно понаблюдать, как повлияет на игровой тонус команды пропуск прошлого тура. Киевляне сенсационно победили "Днепр-1", но по игре эта команда от тура к туру прогрессирует. Сейчас сложно предсказать победителя этого противостояния, но матч обещает быть интересным.

Игра начнется в 15.00. Смотрите прямо в этой новости.