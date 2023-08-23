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Звягель - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Звягель - Оболонь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
"Звягель" считается главным претендентом на чемпионство во Второй лиге. Подопечные Максимова сыграли два матча в нынешнем чемпионате и забили одиннадцать голов. Интересно понаблюдать, как повлияет на игровой тонус команды пропуск прошлого тура. Киевляне сенсационно победили "Днепр-1", но по игре эта команда от тура к туру прогрессирует. Сейчас сложно предсказать победителя этого противостояния, но матч обещает быть интересным.
Игра начнется в 15.00. Смотрите прямо в этой новости.
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