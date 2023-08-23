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Эпицентр - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Эпицентр - Верес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч для команд станет первым в истории их противостояния. "Эпицентр" в третий раз добрался до 1/16 финала Кубка Украины, но предыдущие два раза им не удавалось пройти дальше. Для "Вереса" матч в Каменце-Подольском – первый в нынешнем розыгрыше Vbet Кубка Украины. Последний раз этот клуб играл в турнире в сезоне 2021/2022, когда в 1/16 финала переиграл "Оболонь".

Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Верес (Ровно) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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