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Горняк-Спорт - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Металлист 1925: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
Команды между собой шесть раз встречались в Первой лиге. В последний раз эти соперники играли на стадионе спорткомплекса "Юность" 26 октября 2020 года. Тогда "горняки" со счетом 3:0 обыграли "Металлист 1925". Однако, ситуация изменилась и именно харьковчане являются фаворитами противостояния и имеют все шансы пройти дальше.
Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.
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