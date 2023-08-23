Горняк-Спорт - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команды между собой шесть раз встречались в Первой лиге. В последний раз эти соперники играли на стадионе спорткомплекса "Юность" 26 октября 2020 года. Тогда "горняки" со счетом 3:0 обыграли "Металлист 1925". Однако, ситуация изменилась и именно харьковчане являются фаворитами противостояния и имеют все шансы пройти дальше.

Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.