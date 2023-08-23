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Защитник Вереса: Перед жеребьевкой не хотел получить в соперники Эпицентр
Футболист впервые может сыграть против своих бывших одноклубников
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Евгений Шевченко поделился своими ожиданиями от матча 4-го предварительного этапа Кубка Украины против "Эпицентра".
К слову, в прошлом сезоне футболист выступал за "Эпицентр" (22 матча и 1 гол).
"К этому кубковому противостоянию готовлюсь, как и к другим матчам. Конечно, с "Эпицентром" интересно будет сыграть. Рад буду увидеть снова бывших партнеров по команде. Моих друзей.
В "Эпицентре" я провел прекрасный сезон. У нас был замечательный дружный коллектив, хороший тренер. Эта игра будет точно интересной.
Насколько силен этот соперник - покажет только матч. Скажу, что "Эпицентр" - одна из тех команд, которые именно играют в футбол. В Первой лиге не так много коллективов, которые могут это делать. В Каменце-Подольском есть тренерский штаб, который действительно умеет ставить игру. Они стараются играть в комбинационный футбол, а не просто бить вперед.
Если честно, перед жеребьевкой не хотел получить в соперники "Эпицентр" - признался Шевченко.
Матч "Эпицентр" - "Верес" состоится сегодня, 23 августа и начнется в 16:00.
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