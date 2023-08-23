Защитник Вереса: Перед жеребьевкой не хотел получить в соперники Эпицентр

Защитник "Вереса" Евгений Шевченко поделился своими ожиданиями от матча 4-го предварительного этапа Кубка Украины против "Эпицентра".

К слову, в прошлом сезоне футболист выступал за "Эпицентр" (22 матча и 1 гол).

"К этому кубковому противостоянию готовлюсь, как и к другим матчам. Конечно, с "Эпицентром" интересно будет сыграть. Рад буду увидеть снова бывших партнеров по команде. Моих друзей.

В "Эпицентре" я провел прекрасный сезон. У нас был замечательный дружный коллектив, хороший тренер. Эта игра будет точно интересной.