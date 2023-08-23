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Защитник Вереса: Перед жеребьевкой не хотел получить в соперники Эпицентр

Кубок Украины
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Футболист впервые может сыграть против своих бывших одноклубников

Защитник Вереса: Перед жеребьевкой не хотел получить в соперники Эпицентр

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Евгений Шевченко поделился своими ожиданиями от матча 4-го предварительного этапа Кубка Украины против "Эпицентра".

К слову, в прошлом сезоне футболист выступал за "Эпицентр" (22 матча и 1 гол).

"К этому кубковому противостоянию готовлюсь, как и к другим матчам. Конечно, с "Эпицентром" интересно будет сыграть. Рад буду увидеть снова бывших партнеров по команде. Моих друзей.

В "Эпицентре" я провел прекрасный сезон. У нас был замечательный дружный коллектив, хороший тренер. Эта игра будет точно интересной.

Насколько силен этот соперник - покажет только матч. Скажу, что "Эпицентр" - одна из тех команд, которые именно играют в футбол. В Первой лиге не так много коллективов, которые могут это делать. В Каменце-Подольском есть тренерский штаб, который действительно умеет ставить игру. Они стараются играть в комбинационный футбол, а не просто бить вперед.

Если честно, перед жеребьевкой не хотел получить в соперники "Эпицентр" - признался Шевченко.

Матч "Эпицентр" - "Верес" состоится сегодня, 23 августа и начнется в 16:00.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Шевченко Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
НК Верес

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