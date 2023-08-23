Кубок Украины. Черноморец в экстра-тайме обыграл Левый Берег

На стадионе "Левый Берег" встречались две команды, которые играют в проактивный футбол, однако фаворитами считались именно одесситы.

"Моряки" не включали сверхмощности, чтобы открыть счет усилиями Кузыка. Тот получил пас с фланга от Брагара и без нервов пробил по воротам Чернятинского. Однако в стартовой 45-минутке активнее были хозяева поля. Они сумели заработать целую когорту угловых, но только седьмой из них привел к выравниванию ситуации — Андрей Якымив не встретил сопротивления после подачи с углового и точно пробил в левый угол ворот.

Во втором тайме обеим командам пришлось начинать сначала. И “Левый Берег”, и “Черноморец” создавали много остроты и полноценных моментов, однако голов игроки не забивали. Лишь во втором экстратайме Иеде смог склонить чашу весов в пользу одесситов, и именно они проходят в 1/8 Кубка Украины.

Кубок Украины. Четвертый раунд

"Левый Берег" — "Черноморец" 1:2 (ЕТ)

Голы: Якымив 37 — Кузик 12, Иеде 113