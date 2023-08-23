  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кубок Украины. Черноморец в экстра-тайме обыграл Левый Берег
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Черноморец в экстра-тайме обыграл Левый Берег

Кубок Украины
(1 голосов)

Тяжелая победа клуба УПЛ

Кубок Украины. Черноморец в экстра-тайме обыграл Левый Берег

ФК "Черноморец"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Левый Берег" встречались две команды, которые играют в проактивный футбол, однако фаворитами считались именно одесситы.

"Моряки" не включали сверхмощности, чтобы открыть счет усилиями Кузыка. Тот получил пас с фланга от Брагара и без нервов пробил по воротам Чернятинского. Однако в стартовой 45-минутке активнее были хозяева поля. Они сумели заработать целую когорту угловых, но только седьмой из них привел к выравниванию ситуации — Андрей Якымив не встретил сопротивления после подачи с углового и точно пробил в левый угол ворот.

Во втором тайме обеим командам пришлось начинать сначала. И “Левый Берег”, и “Черноморец” создавали много остроты и полноценных моментов, однако голов игроки не забивали. Лишь во втором экстратайме Иеде смог склонить чашу весов в пользу одесситов, и именно они проходят в 1/8 Кубка Украины.

Кубок Украины. Четвертый раунд

"Левый Берег" — "Черноморец" 1:2 (ЕТ)

Голы: Якымив 37 — Кузик 12, Иеде 113

По теме
yellow-arrow
Кубок Украины. Агробизнес - Полесье 0:2. Класс не на бумаге, а на практике
yellow-arrow
Кубок Украины. Расписание всех матчей игрового дня
yellow-arrow
Скала 1911 - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины Черноморец (Одесса) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде