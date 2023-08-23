Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Черноморец в экстра-тайме обыграл Левый Берег
Тяжелая победа клуба УПЛ
ФК "Черноморец"
На стадионе "Левый Берег" встречались две команды, которые играют в проактивный футбол, однако фаворитами считались именно одесситы.
"Моряки" не включали сверхмощности, чтобы открыть счет усилиями Кузыка. Тот получил пас с фланга от Брагара и без нервов пробил по воротам Чернятинского. Однако в стартовой 45-минутке активнее были хозяева поля. Они сумели заработать целую когорту угловых, но только седьмой из них привел к выравниванию ситуации — Андрей Якымив не встретил сопротивления после подачи с углового и точно пробил в левый угол ворот.
Во втором тайме обеим командам пришлось начинать сначала. И “Левый Берег”, и “Черноморец” создавали много остроты и полноценных моментов, однако голов игроки не забивали. Лишь во втором экстратайме Иеде смог склонить чашу весов в пользу одесситов, и именно они проходят в 1/8 Кубка Украины.
Кубок Украины. Четвертый раунд
"Левый Берег" — "Черноморец" 1:2 (ЕТ)
Голы: Якымив 37 — Кузик 12, Иеде 113
Популярное сейчас
- В Крыму уничтожен комплекс С-400 стоимостью 1,25 млрд. долл. Видео
- Динамо - Бешикташ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- СМИ: В Крыму раздались взрывы
- Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО