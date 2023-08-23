Кубок Украины. Расписание всех матчей игрового дня

Среда, 23-е августа – это день матчей 1/16-й финала Кубка Украины. Стадия состоит из одной игры (в случае ничейного счета назначаются экстра-таймы), а примечательной особенностью можно считать тот факт, что в борьбу вступают представители УПЛ.

А конкретнее – представители нижней части турнирной таблицы прошлогоднего чемпионата. Анонсы матчей с участием "Черноморца", "Полесья", ЛНЗ и "Руха" есть в отдельных материалах.

Также в борьбе будут "Колос", "Оболонь", "Верес" и "Металлист 1925".

"Колос" сыграет против ФСК "Мариуполь" с позиции одного из лидеров УПЛ. Ковалевцы в первых четырех турах чемпионата еще не проигрывали, хотя уже дважды потеряли очки.

Однажды – в матче с "Оболонью", которая к кубковому противостоянию с одним из тяжеловесов Второй лиги "Звягелем" подходит в отличном настроении. Ведь киевляне на выходных одержали дебютную победу в УПЛ, эффектно одолев "Днепр-1".

"Металлист 1925" звезд с неба не хватает, но свою линию гнет упрямо. Вот и в последнем туре УПЛ была серая, невнятная, но очень ценная с турнирной точки зрения победа над "Минаем". Вряд ли можно ожидать феерии от харьковчан в матче с "Левым Берегом", но команда Эдамара/Голодюка точно попытается пройти дальше.

Есть вопросы к целесообразности Кубка для "Вереса". У ровенчан очень много проблем в УПЛ и на этом фоне команда может на уровне подсознания желать избавиться от дополнительного бремени в виде кубковых поединков. Тем более соперник такой, которому не стыдно проигрывать. У "Эпицентра" есть амбиции на повышение в классе.

ФСК "Мариуполь" 14:00 "Колос"

"Звягель" 15:00 "Оболонь"

"Эпицентр" 16:00 "Верес"

"Горняк-Спорт" 16:00 "Металлист 1925"

Трансляции всех матчей – на UA-Футбол.