Кубок Украины. Агробизнес - Полесье 0:2. Класс не на бумаге, а на практике

"Агробизнес" прошел в текущем Кубке Украины уже двух соперников. Но ни один из них не сравнится с "Полисьем" по классу. Но даже в таких условиях у команды Чижевского были проблемы. В частности, на обеих предыдущих стадиях пришлось играть дополнительное время. А с "Николаевом" вообще все могло закончиться плачевно, если бы соперник реализовал свой пенальти при ничейном счете на 90+4 минуте.

Что мог представитель Первой лиги противопоставить амбициозному новичку УПЛ? Да разве что самоотдачу. На старте поединка "Агробизнес" действительно контролировал игру, пытался атаковать. Был даже очень хороший момент в исполнении Семена Даценко, но его удар с близкого расстояния не попал в цель.

Позже еще был штрафной, а за ним и угловой, которые могли принести хозяевам успех. Но не принесли, после чего уже разбегалось "Полесье". Благодаря Янакову, Танковскому, Зидану атак на ворота Андрея Поповича накатывались все больше и больше.

Собственно, все вышеназванные игроки могли забивать. Удобнее всего было, наверное, Танковскому, чей удар не без проблем потянул Попович. Но забил только Янаков, использовавший свое умение исполнять штрафные: отличный удар на 38-й минуте стал украшением и первого тайма, и всего поединка.

Второй тайм начался снова с момента Янакова – на этот раз с игры. Перед футболистом "Полесья" возникла свободная зона, но пробить как следует Денис не сумел. Попытки "Агробизнеса" отыграться выглядели авантюрно – дальние удары, заготовки со стандартов. Житомиряне явно сбавили темп, что было сигналом для соперника.

Собственно, Барыляк и Заец имели не авантюрные, а вполне рациональные шансы выровнять положение. Ими футболисты не воспользовались, за что поплатилась вся команда уже в конце встречи. Попович банально подарил мяч Мустафаеву, тот покатил на Будковского на пустые ворота – и 2:0. Как и полагается, без нервов для фаворита.

"Полесье" доказало свой класс в практической плоскости. Спокойная, рациональная, взвешенная победа. Как и полагается в таких случаях.

Кубок Украины. 4-й раунд. 23.08.2023

Волочиск. Стадион "Юность"

Главный арбитр: Сергей Задиран-мл. (Киевская область)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

"Агробизнес" - "Полесье" 0:2

Голы: Денис Янаков 38, Филипп Будковский 82

"Агробизнес": Андрей Попович, Иван Гаврушко, Руслан Барыляк, Виталий Мячин (Даниил Волков 46), Виталий-Дмитрий Теплый (Вадим Гудзинский 87), Роман Кузьмин, Роман Толочко (1998) (Владислав Тишининов 80), Сергей Заец, Семён Даценко, Кристиан Свистун (Назар Грицак 66), Николай Квасный (Олег Лень 66)

"Полесье": Артем Поспелов, Андрей Гитченко, Вячеслав Танковский (Эмиль Мустафаев 46), Владислав Огиря, Денис Янаков (Максим Грищенко 89), Владислав Шаповал, Джасим Зидан-Тимофей, Дмитрий Шастал, Артем Смоляков (Богдан Максименко 46), Борис Крушинский (Богдан Кушниренко 46), Ариэльсон (Филипп Будковский 46)

Предупреждения: Руслан Барыляк 73, Назар Грицак 86 - Артем Смоляков 26, Борис Крушинский 42, Владислав Огиря 72, Эмиль Мустафаев 77