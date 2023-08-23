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Григорчук: Шансы перед игрой с командой Первой лиги? 10 на 90 в пользу Левого берега

Кубок Украины
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Тренер с юмором отнесся к некоторым вопросам журналистов

Григорчук: Шансы перед игрой с командой Первой лиги? 10 на 90 в пользу Левого берега

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "Левым берегом" в 1/16 финала Кубка Украины (2:1 в дополнительное время).

- Какие у вас впечатления после этого матча?

- Да здесь не до впечатлений, честно. Главное, что мы выиграли в тяжелой игре. Ничего другого не ждали, понимали, что это кубок. Для каждой команда эта игра была важна. Поэтому все получилось так, как мы ждали. Слава Богу, что мы выиграли.

- Какие шансы на победу "Черноморца" вы давали перед игрой?

- У вас есть немножко такое "издевательство" в этом вопросе? Мы играем с командой Первой лиги, как вы думаете, сколько я давал шансов? 10 на 90 в пользу "Левого берега" (смеется - прим.). Нет, ну конечно, мы хотели и надеялись выиграть, да и должны были мы выиграть.

- Вы были на разных стадионах Украины и Европы. Какое впечатление от инфраструктуры "Левого берега"?

- Здесь все просто здорово. Большая благодарность этим людям, которые это сделали и профинансировали. Для всего украинского футбола это хорошая, красивая арена. Здесь все по-футбольному. Хорошо, что в Украине появилась еще одна такая арена. Спасибо тем людям, которые это все сделали.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Левый берег (Киев)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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