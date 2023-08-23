Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не все представители УПЛ дошли до этой стадии. Определились участники 1/8 финала Кубка Украины
Некоторые команды оказались там автоматически
Фото - ФСК Маріуполь / автор невідомий
Состоялись матчи 1/16-й финала Кубка Украины. Победителями восьми противостояний стали:
"Черноморец", ФСК "Мариуполь", "Полесье", "Оболонь", "Верес", "Металлист 1925", "Рух", "Виктория".
Эти команды присоединятся к топ-8 турнирной таблицы прошлого розыгрыша УПЛ "Шахтера", "Днепра-1", "Зари", "Динамо", "Ворсклы", "Кривбасса", "Александрии" и "Миная".
Итак, все участники 1/8-й финала Кубка Украины:
"Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо", "Ворскла", "Кривбасс", "Александрия", "Минай", "Черноморец", "Полесье", "Оболонь", "Верес", "Металлист 1925", "Рух".
ФСК "Мариуполь", "Виктория".
Жеребьевка состоится 31-го августа, базовая дата матчей – 27-е сентября.
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