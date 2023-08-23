Голкипер Полесья Поспелов: Для нас стоит задача и цель - выиграть Кубок Украины

Голкипер " Полесья " Артем Поспелов прокомментировал победу над "Агробизнесом" (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины.

"Замечательная, тяжелая, мужская игра получилась. Хороший соперник, умеет контролировать мяч и в целом демонстрирует очень хороший футбол. Было непросто, но счет все же 0:2 в нашу пользу. Ребята из U19 хорошо сыграли на левом и правом фланге обороны, поэтому, думаю, претензий ни к кому не может быть.

Для нас так же стоит задача и цель - выиграть Кубок. Эта задача также стоит на сезон, поэтому это точно не второстепенный для нас турнир", - сказал Поспелов.