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Голкипер Полесья Поспелов: Для нас стоит задача и цель - выиграть Кубок Украины
Житомирская команда вышла в 1/8 финала
polissyafc.com
Голкипер "
"Замечательная, тяжелая, мужская игра получилась. Хороший соперник, умеет контролировать мяч и в целом демонстрирует очень хороший футбол. Было непросто, но счет все же 0:2 в нашу пользу. Ребята из U19 хорошо сыграли на левом и правом фланге обороны, поэтому, думаю, претензий ни к кому не может быть.
Для нас так же стоит задача и цель - выиграть Кубок. Эта задача также стоит на сезон, поэтому это точно не второстепенный для нас турнир", - сказал Поспелов.
Отметим, что сегодня Поспелов провел свой первый матч в сезоне - в стартовых четырех турах УПЛ ворота "Полесья" защищал Денис Бойко.
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