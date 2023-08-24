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Янаков: С Агробизнесом не так легко, как все думают

Кубок Украины
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Полесье в Кубке одолело Агробизнес

Янаков: С Агробизнесом не так легко, как все думают

polissyafc.com

Новина українською

Хавбек "Полесья" Денис Янаков поделился эмоциями после победы над "Агробизнесом" (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины.

"Агробизнес" — очень хорошая команда, мы играли с ними до полномасштабного вторжения, и это были очень хорошие игры. С ними не так легко, как все думают. Команды Первой лиги тоже умеют играть в футбол. Поэтому сегодня получилась столь сложная игра.

Во втором тайме отрабатывали в обороне, футбол - это командная игра, так же все бегут вперед, так же все бегут назад. Нет такого, что кто-то встал и не бежит в оборону. У нас команда, и потому, я думаю, мы заслужили сегодня победу.

Ребята из U19 — это хорошие пацаны, им нужно немного добавить уверенности в себе, чтобы поменьше переживать. Но это нормально, в их возрасте все из-за этого проходили. Они умеют играть в футбол, знают, как это делать, поэтому все будет хорошо, если будут работать в правильном направлении", - сказал Янаков.

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В статье: Полесье (Житомир) Денис Янаков Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Полісся

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