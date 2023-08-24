Лавриненко: Многое, что планировали перед игрой с Эпицентром - нам удалось

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды над "Эпицентром" (3:1) в 1/16 финала Кубка Украины.

"Мы понимали, что представляем в этом матче Украинскую Премьер-лигу и футболисты должны были подтвердить свой класс сегодня. Многое из того, что мы планировали перед игрой - нам удалось.

В первом тайме забили два мяча. Понимали, что после перерыва соперник попытается агрессивнее играть. В конце, когда мы уже дали игровое время молодежи, ""Эпицентр" возможно и создал нам некоторые трудности. Хозяева перехватили в тот момент инициативу. Но даже в таких обстоятельствах мы быстро забили в ответ, подтвердили свой класс. Поэтому, игрой в целом я доволен. Ждем следующего соперника.

Мы к каждой игре стараемся подходить ответственно, демонстрировать хороший результативный футбол", - отметил Лавриненко.