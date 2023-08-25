Мышенко - о своем голе в ворота ЛНЗ: Я родился на Черкащине, и хотелось напомнить о себе землякам

Автор победного гола, полузащитник "Виктории" Богдан Мышенко рассказал о победе над "ЛНЗ" (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

"Гол в ворота "ЛНЗ" стал одним из самых желанных среди тех, что я забивал, выступая за украинские команды. Дело в том, что я родился в Черкасской области, и хотелось напомнить о себе землякам.

Тем более, что забитый мяч был из разряда трудовых, сказалась домашняя заготовка при розыгрыше стандартного положения. Я оказался в нужном месте.