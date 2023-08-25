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Мышенко - о своем голе в ворота ЛНЗ: Я родился на Черкащине, и хотелось напомнить о себе землякам
Хавбек "Виктории" вывел свою команду в 1/8 финала Кубка Украины
Фото: facebook.com/viktoriyafc
Автор победного гола, полузащитник "Виктории" Богдан Мышенко рассказал о победе над "ЛНЗ" (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка Украины.
"Гол в ворота "ЛНЗ" стал одним из самых желанных среди тех, что я забивал, выступая за украинские команды. Дело в том, что я родился в Черкасской области, и хотелось напомнить о себе землякам.
Тем более, что забитый мяч был из разряда трудовых, сказалась домашняя заготовка при розыгрыше стандартного положения. Я оказался в нужном месте.
Чем можно объяснить удачный старт "Виктории" в перволиговом первенстве и в розыгрыше Кубка? В это трудно поверить, но тренерский штаб во главе с Анатолием Бессмертным действительно начал комплектовать команду с нуля всего каких-то два месяца назад. Зато сейчас "Виктория" - коллектив единомышленников, где никто не тянет одеяло в свою сторону, зато каждый делает все, чтобы приносить пользу. "Виктория" сильна прежде всего командой, в этом уже имел возможность убедиться, в частности, "ЛНЗ".
Что дальше? Конечно, хочется как можно дольше продержаться на кубковой дистанции. Следующий соперник будет еще сильнее, однако это нас не пугает. Спокойно ждем результатов жеребьевки, а уже потом Анатолий Бессмертный со своими помощниками расскажет нам, что надо делать, чтобы преодолеть очередное препятствие", - сказал Мишенко.
Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 31 августа в 12:00.
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