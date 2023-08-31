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Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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В бой вступают остальные участники УПЛ

Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
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В последний день лета, 31 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/24.

Участие в турнире продолжают победители четвертого этапа, а также восемь первых команд по итогам прошлого чемпионата. Заметим, что пока в Кубке остаются два представителя Первой лиги.

Пары 1/8 финала Кубка Украины

"Верес" -//- "Шахтер"
"Металлист 1925" -//- "Ворскла"
"Рух" -//- "Александрия"
"Черноморец" -//- "Кривбасс"
"Полесье" -//- "Днепр-1"
"Виктория" (Сумы) -//- "Минай"
"Оболонь" -//- "Динамо"
"Мариуполь" -//- "Заря"

Базовый день матчей - 27 сентября.

Напомним, что в сезоне 2022/23 Кубок Украины не проводился, а в сезоне 2021/22 Кубок завершился на стадии четвертьфинала из-за полномасштабного вторжения россиян. Последним обладателем Кубка было киевское "Динамо", которое в сезоне 2020/21 в решающем матче обыграло "Зарю".

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.08.2023 в 14:07
А якщо Металіст 1925 зніметься, то для Ворскли халява, чи замінять на Гірник-Спорт?
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