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Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
В бой вступают остальные участники УПЛ
Фото: УАФ
В последний день лета, 31 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/24.
Участие в турнире продолжают победители четвертого этапа, а также восемь первых команд по итогам прошлого чемпионата. Заметим, что пока в Кубке остаются два представителя Первой лиги.
Пары 1/8 финала Кубка Украины
|"Верес"
|-//-
|"Шахтер"
|"Металлист 1925"
|-//-
|"Ворскла"
|"Рух"
|-//-
|"Александрия"
|"Черноморец"
|-//-
|"Кривбасс"
|"Полесье"
|-//-
|"Днепр-1"
|"Виктория" (Сумы)
|-//-
|"Минай"
|"Оболонь"
|-//-
|"Динамо"
|"Мариуполь"
|-//-
|"Заря"
Базовый день матчей - 27 сентября.
Напомним, что в сезоне 2022/23 Кубок Украины не проводился, а в сезоне 2021/22 Кубок завершился на стадии четвертьфинала из-за полномасштабного вторжения россиян. Последним обладателем Кубка было киевское "Динамо", которое в сезоне 2020/21 в решающем матче обыграло "Зарю".
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