Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

В последний день лета, 31 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/24.

Участие в турнире продолжают победители четвертого этапа, а также восемь первых команд по итогам прошлого чемпионата. Заметим, что пока в Кубке остаются два представителя Первой лиги.

Пары 1/8 финала Кубка Украины

"Верес" -//- "Шахтер" "Металлист 1925" -//- "Ворскла" "Рух" -//- "Александрия" "Черноморец" -//- "Кривбасс" "Полесье" -//- "Днепр-1" "Виктория" (Сумы) -//- "Минай" "Оболонь" -//- "Динамо" "Мариуполь" -//- "Заря"

Базовый день матчей - 27 сентября.

Напомним, что в сезоне 2022/23 Кубок Украины не проводился, а в сезоне 2021/22 Кубок завершился на стадии четвертьфинала из-за полномасштабного вторжения россиян. Последним обладателем Кубка было киевское "Динамо", которое в сезоне 2020/21 в решающем матче обыграло "Зарю".