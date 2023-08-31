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Лавриненко: Усталость Шахтера после ЛЧ? Верес также будет играть три матча в неделю

Кубок Украины
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В 1/8 финала Кубка Украины Верес сыграет с Шахтером

Лавриненко: Усталость Шахтера после ЛЧ? Верес также будет играть три матча в неделю

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко поделился впечатлениями после жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины 2023/24, в котором ровенский клуб встретится с "Шахтером".

"Принимаем жребий такой, как он есть. Нужно готовиться к любому сопернику. "Шахтер" к такому насыщенному графику осенью себя готовил. Легкой жизни нам не будет.

Усталость "Шахтера" после ЛЧ? "Верес" также после паузы на сборной сыграет трижды в неделю. У нас нет такой длинной лавки, в отличие от "Шахтера", чтобы проводить ротацию", – отметил коуч "Вереса".

Напомним, что базовый день матчей 1/8 финала - 27 сентября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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