Лавриненко: Усталость Шахтера после ЛЧ? Верес также будет играть три матча в неделю

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко поделился впечатлениями после жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины 2023/24, в котором ровенский клуб встретится с "Шахтером".

"Принимаем жребий такой, как он есть. Нужно готовиться к любому сопернику. "Шахтер" к такому насыщенному графику осенью себя готовил. Легкой жизни нам не будет.

Усталость "Шахтера" после ЛЧ? "Верес" также после паузы на сборной сыграет трижды в неделю. У нас нет такой длинной лавки, в отличие от "Шахтера", чтобы проводить ротацию", – отметил коуч "Вереса".