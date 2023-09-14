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Шахтер и Динамо вылетели из женского Кубка Украины

Кубок Украины
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В 1/2 финала вышли "Колос", "Днепр-1" и "Ворскла"

Шахтер и Динамо вылетели из женского Кубка Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

12 и 13 сентября были сыграны матчи 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд.

"Динамо" не смогло обыграть "Днепр-1". Киевлянки дважды пропустили под конец первого тайма, а после перерыва так и не пришли в себя. "Ворскла" без особых проблем разобралась с "Ладомиром". Команды обменялись голами в первую 45-ти минутку, а под занавес игры полтавчанки обеспечили себе комфортное преимущество в два гола.

"Шахтер" уступил "Колосу". Ковалевки открыли счет в первом тайме, на что дончанки ответили после перерыва. Последнее слово было за ковалевской командой.

Позже пройдет еще одна игра этой стадии, в которой встретятся "Жилстрой-1" (Харьков) и победитель матча 1/8 финала "Минай" – "Кривбасс" Кривой Рог, который запланирован на 24 сентября.

Кубок Украины среди женщин, 1/4 финала

"Динамо" - "Днепр-1" - 0:2

"Ладомир" - "Ворскла" 1:3

"Шахтер" - "Колос" 1:2

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