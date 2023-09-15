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Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube по платной подписке в 35 грн
Ровенский клуб пытается коммерциализировать интерес
Фото: НК Верес
"Верес" объявил о том, что матч 1/8 финала
Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.
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Напомним, что кубковый матч "Верес" – "Шахтер" состоится 26 сентября и начнется в 13:00.
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Источник:Телеграм Вереса
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Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 21:12
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