Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube по платной подписке в 35 грн

"Верес" объявил о том, что матч 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" ровенский клуб покажет на клубном YouTube-канале Veres TV.

Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.

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Напомним, что кубковый матч "Верес" – "Шахтер" состоится 26 сентября и начнется в 13:00.