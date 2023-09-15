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Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube по платной подписке в 35 грн

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Ровенский клуб пытается коммерциализировать интерес

Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube по платной подписке в 35 грн

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" объявил о том, что матч 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" ровенский клуб покажет на клубном YouTube-канале Veres TV.

Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.

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Напомним, что кубковый матч "Верес" – "Шахтер" состоится 26 сентября и начнется в 13:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
Телеграм Вереса

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 21:12
Ну у украинцев доходы растут день ото дня...можно заплатить бедным олигархам 35 гривен за просмотр футбика...
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