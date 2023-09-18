Начало кубкового матча Верес – Шахтер перенесено на вечер

Изменено время начала матча 1/8 финала Кубка Украины "Верес" – "Шахтер", который состоится во вторник, 26 сентября.

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Как сообщает пресс-служба "Вереса" игра начнется не в 13:00, как запланировано, а в 17:00.

Отмечается, что время начала матча перенесли по инициативе "Вереса".