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Начало кубкового матча Верес – Шахтер перенесено на вечер

Кубок Украины
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Игра начнется не в 13:00, как было запланировано, а в 17:00

Начало кубкового матча Верес – Шахтер перенесено на вечер

t.me/veresclub

Новина українською

Изменено время начала матча 1/8 финала Кубка Украины "Верес" – "Шахтер", который состоится во вторник, 26 сентября.

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Как сообщает пресс-служба "Вереса" игра начнется не в 13:00, как запланировано, а в 17:00.

Отмечается, что время начала матча перенесли по инициативе "Вереса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
Телеграм Вереса

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