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Начало кубкового матча Верес – Шахтер перенесено на вечер
Игра начнется не в 13:00, как было запланировано, а в 17:00
t.me/veresclub
Изменено время начала матча 1/8 финала Кубка Украины "Верес" – "Шахтер", который состоится во вторник, 26 сентября.
Как сообщает пресс-служба "Вереса" игра начнется не в 13:00, как запланировано, а в 17:00.
Отмечается, что время начала матча перенесли по инициативе "Вереса".
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Источник:Телеграм Вереса
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