Президент Вереса: Рад, что большое количество болельщиков уже поддержало идею платной трансляции матча с Шахтером

Президент " Вереса " Иван Надеин объяснил позицию клуба относительно платного показа матча Кубка Украины, против "Шахтера".

Напомним, что "Верес" будет транслировать поединок на YouTube с платной подпиской с ценой 35 гривен.

"26 сентября в 17:00 состоится кубковый поединок между "Вересом" и "Шахтером". Будет транслировать матч Veres TV. И доступна эта трансляция будет только для спонсоров канала. Мы впервые в Украине пытаемся сделать платную подписку на YouTube для просмотра матчей первой команды.

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Можно по-разному оценивать стоимость в 35 гривен. Для кого-то – это маленькое пиво, для кого-то – кофе без молока. Для кого-то просто небольшая сумма, которую можно задонатить для просмотра матча. Но самое главное, что мы хотим показать – футбол не может быть бесплатным. Я рад, что большое количество болельщиков уже поддержало эту нашу идею. Значит, мы правильно поступаем. Ибо не может быть ничего бесплатного.

Чтобы провести футбольный матч – нужно много расходов. И люди должны понимать: если им что-то дают бесплатно – от них что-то хотят взамен. Так было в политике раньше.

Люди покупают билет в театр и концерт. И люди должны покупать билеты на футбол. И просмотр футбола, как и просмотр фильма – он должен происходить за деньги. Ибо ничего бесплатного не существует.

Я тоже понимаю тех, кто не до конца воспринимает эту идею. Всё новое воспринимается сложно. Отрицательная реакция – это тоже нормально. В "Вересе" мы строим самоокупаемый клуб. У "Вереса" уже была история, когда клубу дали мешок денег, потом его забрали и футбол завершился. Хотим ли мы повторения?

Если мы строим самоокупаемый клуб – мы должны быть готовы платить за футбол. У нас более 500 акционеров, которые также владеют клубом, у нас более 30 партнеров, большая аудитория. Все это часть самоокупаемости клуба. Поэтому приглашаю вас становиться спонсорами, поддерживать Вереск и украинский футбол. Вы посмотрите футбол за 35 гривен. Полагаю, это классно, что мы можем смотреть футбол во время войны. А после ее завершения у нас действительно может быть футбольный бум и самоокупающийся футбол. Поэтому, идем по этому пути, развивая аудиторию и воспитывая аудиторию, понимающую, что ничего бесплатного нет", - сказал Надеин.