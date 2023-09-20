Черноморец покажет кубковый матч с Кривбассом на YouTube по платной подписке в 35 грн

" Черноморец " объявил о том, что матч 1/8 финала Кубка Украины против "Кривбасс" одесский клуб покажет на клубном YouTube-канале .

Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.

Напомним, что кубковый матч "Черноморец" – "Кривбасс" состоится в Одессе 27 сентября и начнется в 15:00.