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Черноморец покажет кубковый матч с Кривбассом на YouTube по платной подписке в 35 грн

Кубок Украины
(1 голосов)

Моряки пошли по пути Вереса

Черноморец покажет кубковый матч с Кривбассом на YouTube по платной подписке в 35 грн

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" объявил о том, что матч 1/8 финала Кубка Украины против "Кривбасс" одесский клуб покажет на клубном YouTube-канале .

Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.

Напомним, что кубковый матч "Черноморец" – "Кривбасс" состоится в Одессе 27 сентября и начнется в 15:00.

Отметим, что ранее с идентичной инициативой выступил и "Верес" в кубковом матче против "Шахтера".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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