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Черноморец покажет кубковый матч с Кривбассом на YouTube по платной подписке в 35 грн
Моряки пошли по пути Вереса
chornomorets.football
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Просмотр будет доступен только для спонсоров канала. Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн.
Напомним, что кубковый матч "Черноморец" – "Кривбасс" состоится в Одессе 27 сентября и начнется в 15:00.
Отметим, что ранее с
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Источник:ФК Черноморец
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