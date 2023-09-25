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Верес — Шахтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Верес — Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Кубка Украины 26 сентября

Верес — Шахтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

t.me/veresclub

UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем матче "Верес" не почувствовал сопротивления каменецкого "Эпицентра". Однако на стадии 1/8 финала "волкам" придется встретиться с действующими чемпионами Украины. Смогут ли хозяева поля составить достойную конкуренцию "горнякам" и пройти в следующий этап соревнований?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Верес" — "Шахтер" состоится во вторник, 26 сентября, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале Veres TV. Трансляция доступна только для спонсоров канала (стоимость подписки — 35 гривен).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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