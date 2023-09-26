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Черноморец – Кривбасс. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023
Чего ждать от матча "Черноморец" - "Кривбасс" 27.09.2023
Интересное противостояние двух амбициозных команд нас ожидает в Одессе. Подопечные Григорчука в предыдущем раунде пришлось сыграть 120 минут против "Левого Берега" (2:1), а "Кривбасс" в этом розыгрыше Кубка Украины еще не играл.
Кубок Украины. 1/8 финала
Одесса. Стадион "Черноморец"
"Черноморец" 17:00 "Кривбасс"
Трансляция - YouTube ФК "Черноморец" (просмотр за 35 гривен)
Текстовая онлайн-трансляция –
"Черноморец": последние новости
Одесситы сейчас находятся в хорошем игровом тонусе. После трех поражений подряд подопечные Григорчука не теряют очки два тура. Победа над "Александрией" (5:1) еще раз продемонстрировала серьезные амбиции команды. "Черноморец" занимает третье место и в этом заслуга главного тренера. У Романа Григорчука есть ограниченный кадровый потенциал, но из этих игроков он выжимает максимум. Именно при Григорчуке раскрыли свой потенциал Штогрин, Иеде. Однако если не учитывать матч с "Александрией", то все же конструктива в заключительной трети поля одесситам не хватает и над этим стоит работать.
"Черноморец" (ориентировочный состав): Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Кузык, Авагимян, Бойчук, Иеде, Штогрин
"Кривбасс": последние новости
Подопечные Юрия Вернидуба приятно удивляют всю футбольную Украину. "Кривбасс" за восемь матчей проиграл всего один и два сыграл вничью. Команда три предыдущих игры выиграла и заслуженно занимает второе место. Криворожский коллектив продемонстрировал, что имеет свой стиль и характер. В противостоянии с "Ворсклой" не сразу удалось войти в игру, но проявили бойцовские качества в итоге - разгромная победа 4:1. Смогут ли ребята Юрия Вернидуба удержать высокую планку? Время покажет, но кажется, что запас прочности у этого "Кривбасса" есть. Отметим, что в прошедшем туре своим дебютным голом за команду отличился защитник Дибанго.
"Кривбасс" (ориентировочный состав): Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Илич, Хомченовский – Вакулко, Задерака – Кожушко
"Черноморец"- "Кривбасс". Статистика личных встреч
Команды между собой уже успели сыграть 38 матчей (36 в УПЛ, а два - в Первой лиге). Одесситы побеждали 17 раз, а криворожцы - 12. Еще девять противостояний завершились вничью.
"Черноморец" - "Кривбасс". Турнирное положение команд
Одесситы уже успели в нынешнем розыгрыше Кубка Украины сыграть один матч. В непростом противостоянии с "Левым Берегом" подопечные Григорчука победили благодаря голу на 114-й минуте. Криворожцы только начинают свою борьбу за престижный трофей.
"Черноморец" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Черноморец"- "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Встречаются третья и вторая команды нынешнего сезона УПЛ. Сложно отдать кому-то предпочтение, ведь оба соперника сейчас на ходу. Ожидаем бескомпромиссную борьбу, которая подарит немало эмоций болельщикам. Кстати, букмекеры тоже не могут определить фаворита. По всей вероятности, в этом матче никто рисковать не будет, поэтому игра не будет результативной. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.95).
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