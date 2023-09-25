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Рух проведет кубковый матч с Александрией в Винниках. Есть две причины такого выбора стадиона
Экономическая и практическая
википедия
26 сентября состоится поединок 1/8 финала
Львовский клуб решил проводить матч не на "Арене Львов", а на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках.
Тому есть две причины. Первая и, пожалуй, главная – экономическая: проведение одного матча на "Арене-Львов" обходится "Руху" в 350 тысяч гривен, тогда как игра на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках, что разрешается Регламентом кубковых соревнований, будет бесплатной. Дело в том, что это спортивное сооружение содержится за счет ФК "Рух".
И вторая причина – практическая: передислокация в Винники позволит поберечь газон "Арены-Львов", который после субботнего календарного поединка УПЛ "Рух" – "Шахтер" нуждается в восстановлении.
Напомним, что матч 1/8 финала Кубка Украины "Рух" - "Александрия" состоится во вторник, 26 сентября, и начнется в 15:00.
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