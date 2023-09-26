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Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Рух - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня постараются реабилитироваться за предыдущие неудачи в чемпионате Украины. В прошлом туре "Александрия" уступила "Черноморцу" 1:5, поэтому кубковая игра – это хорошая возможность снова почувствовать уверенность в собственных силах. Однако львовяне сделают все, чтобы помешать своему сопернику пройти дальше в Кубке Украины.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится во вторник, 26 сентября, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Кубок Украины. 1/8 финала

Винники. Стадион им. Богдана Маркевича

"Рух" 15:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляцияматч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.09.2023 в 09:34
Рух выиграет у Александрии--команда топит Ротаня
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