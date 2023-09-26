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Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
Рух - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: upl.ua
Подопечные Руслана Ротаня постараются реабилитироваться за предыдущие неудачи в чемпионате Украины. В прошлом туре "Александрия" уступила "Черноморцу" 1:5, поэтому кубковая игра – это хорошая возможность снова почувствовать уверенность в собственных силах. Однако львовяне сделают все, чтобы помешать своему сопернику пройти дальше в Кубке Украины.
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Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится во вторник, 26 сентября, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.
Кубок Украины. 1/8 финала
Винники. Стадион им. Богдана Маркевича
"Рух" 15:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube
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