Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины

Подопечные Руслана Ротаня постараются реабилитироваться за предыдущие неудачи в чемпионате Украины. В прошлом туре "Александрия" уступила "Черноморцу" 1:5, поэтому кубковая игра – это хорошая возможность снова почувствовать уверенность в собственных силах. Однако львовяне сделают все, чтобы помешать своему сопернику пройти дальше в Кубке Украины.

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Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится во вторник, 26 сентября, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Кубок Украины. 1/8 финала

Винники. Стадион им. Богдана Маркевича

"Рух" 15:00 "Александрия"

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