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Лавриненко: Мы не надеемся на подарки от Шахтера

Кубок Украины
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Кубковая игра уже сегодня

Лавриненко: Мы не надеемся на подарки от Шахтера

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от предстоящего кубкового противостояния с "Шахтером".

"Сейчас у нас очень короткие паузы между матчами. Поэтому нужно правильно распределить нагрузку. За два дня как-то натренировать физические кондиции - невозможно. Но нужно качественно восстанавливаться. В таких условиях играют все. И мы их принимаем.

Конкретно к игре с "Шахтером" не готовились Андрей Близниченко, Денис Балан, Виталий Дахновский и Дмитрий Клец. Все остальные работают в общей группе.

"Шахтер" - грозный соперник. Понимаем силу этой команды. Играть с ними в открытый футбол очень трудно. У них мощная скамейка запасных, могут прибегать к ротации. У нас нет таких больших возможностей. Но мы будем биться за каждый мяч.

Мы не надеемся на подарки от "Шахтера". Соперник тоже играет на победу в каждом матче. Такие команды не могут жертвовать какими-то турнирами. Поэтому эта игра будет очень тяжелой. Но мы дадим достойный бой", — сказал Лавриненко.

Матч 1/8 финала Кубка Украины "Верес" - "Шахтер" состоится сегодня, 26 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
НК Верес

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