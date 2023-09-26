Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян

Команды с разным настроением подходили к этому противостоянию. Львовяне смогли не проиграть "Шахтеру" (1:1), а "Александрия" без шансов уступила "Черноморцу" (1:5). После этого матча даже хотел подать в отставку главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, но его уговорили помощники. Отметим, что подопечные Пономарева держат рекордную домашнюю беспроигрышную серию в УПЛ, которая длится 11 игр: 4 победы и 7 ничьих.

По сравнению с прошлым туром чемпионата тренерские штабы обеих команд существенно обновили составы. Отметим появление с первых минут в составе хозяев Притулу, Теслюка, Холода. Альваренги, Плюмана, Ляха и Мысыка. Руслан Ротань вообще оставил в старте только троих игроков: Савченко, Белошевского и Сигеева.

В начале встречи прогнозированно было много борьбы в центре поля. Гости пытались в привычном для себя стиле играть первым номером, но пройти организованную защиту соперника было непросто. Темп матча был медленным, а голкиперы оставались без работы. Футболисты "Александрии" в очередной раз сталкивались с проблемой продвижения мяча вперед.

Из-за проблем с коленом уже на 19-й минуте вынужден был покинуть поле Богдан Белошевский. Вместо него вышел Антон Кравченко. Первый опасный момент создали львовяне в середине первого тайма, но Теслюк с пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Постепенно подопечные Пономарева перехватили инициативу, но с конструктивом в заключительной трети поля у них тоже были проблемы. В конце тайма шикарную возможность вывести гостей вперед имел Андрейчук, но он попал в штангу. Первый тайм завершился без голов.

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Сразу после перерыва львовяне продолжали оказывать давление на защиту гостей, пытались расшатать соперника за счет игры на флангах. После подачи с углового в одно касание пробивал Лях, но его удар парировал Ермаков. Стоит отметить выход Климчука, который придал игре "Руха" разнообразия и активности в атаке.

В конце встречи шикарную возможность вырвать победу для "Александрии" имел Кулаковский, но он с линии штрафной пробил мимо ворот. Могли доиграться провалившиеся в центре поля львовяне. Казалось, что команды будут играть экстратайм, но после подачи со штрафного мяч в собственные ворота срезал Сапуга - 0:1. "Александрия" выходит в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала

Винники. Стадион им. Богдана Маркевича

"Рух" - "Александрия" 0:1

Голы: Сапуга (90+4, автогол)

"Рух" (стартовый состав): Ледвий - Альваренга, Квасница, Лях, Мысык, Плюман, Притула, Сапуга, Слюбик, Теслюк, Холод

"Александрия" (стартовый состав): Ермаков – Андрейчук, Белошевский, Калитвинцев, Мартынюк, Савченко, Сигеев, Скорко, Смирный, Шостак, Шулянский