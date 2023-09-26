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Чигринский, Бондаренко и Судаков в старте Шахтера на кубковый матч с Вересом
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 26 сентября, состоится матч 1/8 финала кубка Украины, в котором "Верес" примет "Шахтер".
Уже известны стартовые составы команд:
"Шахтер": Ризнык — Азаров, Мироши, Чигринский (к), Конопля — Бондаренко — Крыськив, Судаков, Назарина, Кащук — Келси
Запасные: Рудько (в), Гочолейшвили, Козик, Кастильо, Степаненко, Швед, Зубков, Очеретько, Сикан
"Верес": Когут — Шевченко, Курко (к), Жулио, Гагун, Гакман — Кухарук, Кучеров — В. Шарай, Шестаков, Сикейра
Напомним, что матч начнется в 17:00, UA-Футбол проведет
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