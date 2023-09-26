Минай сыграет кубковый матч с Викторией полурезервным составом

Главный тренер закарпатского " Миная " Владимир Шаран в матче 1/8 финала Кубка Украины против перволиговской "Виктории" даст отдохнуть ряду основных игроков команды.

В то же время, шанс проявить себя получат многие игроки команды U-19.

Как сообщает Sport.ua, в Сумы отправились восемь футболистов основы, которые не имеют должной игровой практики, остальные – представители молодежной команды.

Приоритетом для "Миная" остается чемпионат, где команда идет на последнем месте, и поэтому Владимир Шаран решил поберечь ведущих исполнителей на календарный матч с "Оболонью", который состоится 1 октября.

Напомним, что кубковый матч "Виктория" - "Минай" состоится в среду, 27 сентября, и начнется в 14:00.