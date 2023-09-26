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Минай сыграет кубковый матч с Викторией полурезервным составом
Владимир Шаран даст передышку основным исполнителям команды
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер закарпатского "
В то же время, шанс проявить себя получат многие игроки команды U-19.
Как сообщает Sport.ua, в Сумы отправились восемь футболистов основы, которые не имеют должной игровой практики, остальные – представители молодежной команды.
Приоритетом для "Миная" остается чемпионат, где команда идет на последнем месте, и поэтому Владимир Шаран решил поберечь ведущих исполнителей на календарный матч с "Оболонью", который состоится 1 октября.
Напомним, что кубковый матч "Виктория" - "Минай" состоится в среду, 27 сентября, и начнется в 14:00.
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